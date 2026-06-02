Hospital Local de Candelaria, Valle, al borde del cierre de servicios por deudas de EPS intervenidas

La crisis de la salud en el Valle del Cauca continúa agudizándose, ahora es el hospital del municipio de Candelaria el que está advirtiendo estar a punto de cerrar servicios para algunos pacientes, pot la falta de pagos de las EPS intervenidas, especialmente Emssanar y la Nueva EPS, estas deudas superan los 3.400 millones de pesos.

La situación que más preocupa es que la falta de recursos está obligando al personal de la salud a renunciar, en estos momentos hay más de 150 trabajadores del hospital, que completan dos meses sin recibir el pago de sus salarios

"El gran número de usuarios que tiene el Hospital Local de Candelaria son de Emssanar y de la Nueva EPS y de ellos tenemos la cartera más grande. El giro directo del mes pasado de Emssanar no lo hemos recibido todavía y tenemos esa dificultad. Le estamos debiendo principalmente a los servidores de la institución porque no hemos tenido con qué pagarles. Nos preocupa mucho la situación que se presenta, porque nos va a llevar a una crisis de funcionamiento", señaló señaló el gerente del hospital, Jorge Luis Bedoya.

El Hospital Local de Candelaria atiende un promedio de 35.000 personas, que resultarían afectadas si se llega a suspender cualquiera de los servicios que este ofrece, actualmente los proveedores tampoco les entregan medicamentos ni otros insumos por la deuda acumulada, situación por la que el gerente está pidiendo un encuentro urgente con los interventores de estas entidades, para lograr un acuerdo de pagos.



"Nos vienen diciendo mañana, esta semana, la otra semana, mañana, sí y así se nos ha ido acumulando la situación. No hemos podido tener ese flujo de caja que necesitamos para funcionar. Igualmente los proveedores no nos entregan insumos porque estamos atrasados en los pagos. Tanto no tener recurso humano, igualmente no tener insumos, medicamentos y material médico quirúrgico puede llevar a una suspensión de servicios por no tener con qué funcionar", finalizó el gerente Bedoya.