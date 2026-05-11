Declaran calamidad pública por emergencia invernal en Apartadó: 10 barrios están inundados

Declararon la calamidad pública por las emergencias por lluvias en Apartadó, Antioquia: 10 barrios están inundados por el desbordamiento del río Bijagual. Autoridades en el Urabá antioqueño adelantan el censo de las personas afectadas.

Las fuertes lluvias en el Urabá antioqueño provocaron una grave emergencia en Apartadó, donde al menos 10 barrios resultaron inundados tras el desbordamiento del río Bijagual, en el corregimiento de El Reposo. Las autoridades locales adelantan un censo para determinar el número de familias damnificadas.

Según reportaron organismos de gestión del riesgo del municipio, las inundaciones dejaron pérdidas de enseres y afectaciones en decenas de viviendas. En algunos sectores, el agua alcanzó alturas de entre tres y cuatro metros, lo que obligó a los organismos de socorro a activar labores de monitoreo y evacuación.

Desde Apartadó explicaron que todavía no existe un balance definitivo debido a que muchas viviendas permanecen inundadas, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas continúan siendo complejas, ya que persisten las lluvias en la subregión.



El alcalde de Apartadó, Adolfo Romero, mencionó que las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes en barrios como El Bosque, El Jazmín, Villa Claudia, Villa Rosita, La Esmeralda, El Guajiro y sectores aledaños.

“Tenemos un contrato que firmamos el pasado mes de enero de más de 700 millones de pesos para estas situaciones que se han presentado y aquí estamos en el terreno de juego toda nuestra solidaridad con este importante sector del municipio de Apartadó y Veredas y adelantamos todas las gestiones necesarias para acompañar eh este importante evento aquí en mi conocimiento del reporte”, aseveró.

Las autoridades municipales instalaron un Puesto de Mando Unificado y programaron un Consejo de Gestión del Riesgo para analizar las afectaciones y definir nuevas medidas de atención.

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Asimismo, la Gobernación de Antioquia, realiza acompañamiento a la emergencia y mantiene seguimiento constante a la situación en el Urabá del departamento que ya había sido azotado por las lluvias hace unas semanas.

Uno de los principales desafíos para los organismos de socorro ha sido convencer a algunas familias de abandonar sus viviendas.

De acuerdo con el reporte oficial, varios habitantes se han negado a evacuar porque aseguran no tener otro lugar donde permanecer mientras baja el nivel del agua.