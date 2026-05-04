Fuertes lluvias causan inundaciones y afectaciones en Versalles, Valle

Las intensas lluvias registradas en Versalles, Valle del Cauca, generaron emergencias por inundaciones que afectaron a varias viviendas y dejaron daños en enseres, especialmente en los barrios Las Olivas y Oasis de ese municipio.

Las precipitaciones provocaron crecientes súbitas en las quebradas La Mina, Patuma y Aguas Lindas, lo que ocasionó emergencias por el desbordamiento de estos afluentes.

“Las lluvias bajaron por todas las vías, entraron a las casas e inundaron y dañaron las pertenencias de muchos habitantes. Nosotros estamos en el tema de atención a los damnificados y se le ha pedido ayuda a la comunidad, porque estamos llegando con frazadas, colchonetas, cobijas y alimentos, tratando de resolver la comida de hoy y al menos la dormida de esta noche”, dijo Hugo Ferney Arboleda, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Versalles.

Además de las afectaciones urbanas, la situación también impactó gravemente la zona rural. Varias vías presentan daños considerables, entre ellas las que comunican a Versalles con los corregimientos de Campo Alegre, Puerto Nuevo y el sector de El Balsal, donde se reportan derrumbes, árboles caídos y tramos intransitables.



“Nuestras vías rurales también están muy colapsadas después de las lluvias. Muchas de esas vías están tapadas porque hay árboles caídos y todas están afectadas. Nosotros aún estamos en la verificación de lo que sucedió, porque esto sí nos afectó tanto en la zona urbana como en la zona rural”, explicó el funcionario público.

Las autoridades locales continúan en labores de evaluación y atención, mientras se espera consolidar en las próximas horas el balance total de la emergencia, que de manera preliminar indica que son por lo menos 80 viviendas las afectadas.

Otro municipio afectado fue La Unión, ubicado al norte del departamento.