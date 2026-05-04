Problemas con lluvias en Córdoba incrementa precio de la carne de res hasta en un 18 %

En Montería cada vez es más costoso poder llevar la carne de res a los platos de la mesa por cuenta de las alzas que está teniendo este producto. De acuerdo con los ganaderos, las primeras afectaciones fueron por las fuertes lluvias de febrero pasado que ocasionó inundaciones y ahora se suman las pocas lluvias que estarían quemando el pasto que alimenta a los animales.

El difícil panorama es descrito por Nicolás España, comerciante del mercado del Sur de Montería, como una situación que podría revertirse en próximos días, aunque reconoce que cada vez está siendo más costoso alimentar al ganado.

"Primero fueron las inundaciones tanto en el alto Sinú como en el bajo Sinú y esto ocasionó que algunas fincas, haciendas se inundaran, lo que conlleva a que hicieran un traslado de los animales a otro sitio. Luego aparece es este inicio del fenómeno de 'El Niño' que ha sido calor intenso y esto mató el pasto que estaba naciendo, que ya estaba fresco y esto produjo algunos cambios de alimentación en estos animales produciendo un costo bastante alto", expuso el comerciante.

De acuerdo con los precios actuales, el kilo de carne se ubica en $32.000, cuando hace apenas una semana no superaba los $26.000 o $27.000, evidenciando un incremento notable en el precio al consumidor. La carne de segunda pasó de $ 22.000 a $ 28.000, y la de tercera de $ 17.000 a $ 20.000.



Aunque durante este fin de semana el precio se ha mantenido estable, comerciantes advierten que el comportamiento futuro es incierto y dependerá de factores como la oferta ganadera y las condiciones climáticas. Entretanto, otros productos como la papa, la zanahoria y el cilantro también han registrado incrementos, presionados por costos de transporte y variaciones en la oferta en el departamento de Córdoba.