Embargan clínica en Lorica, Córdoba, por millonarias deudas; les sacaron hasta las sillas

Toda una logística se está adelantando en estos momentos en el municipio de Lorica, en Córdoba, donde los usuarios de la Nueva EPS están siendo redirigidos hacia la llamada Sede Centro de Medicina Integral, debido a que la Clínica del Pilar, único lugar que tenían habilitado para su atención, fue sorpresivamente embargada y cerrada por deudas en arriendo que superan los mil millones de pesos.

Fue una escena particular la que se vivió este martes cuando la operación del centro asistencial transcurría con normalidad, pero de un momento a otro llegaron las autoridades para hacer efectiva la orden judicial de desalojo, dejando al sitio hasta sin las sillas en las usuarios esperaban sus turnos.

La Secretaría de Salud Municipal se hizo presente para acompañar y supervisar el proceso de desalojo ordenado judicialmente, actuando como garantes de la continuidad en la prestación de servicios de salud, allí se tomaron las siguientes decisiones inmediatas: “toda la atención programada en la IPS se redirige a la sede de Medicina Integral en el Centro de Lorica, con ampliación de capacidad y horarios extendidos; los pacientes con citas previamente agendadas en la Clínica del Pilar, serán contactados directamente para reprogramar su atención“.

“Se enviarán mensajes de texto masivos y llamadas telefónicas a los usuarios priorizados, para informarles sobre el nuevo lugar de atención; se reforzó el equipo de salud para atender la demanda sin interrupciones; la estabilización completa de la operación se estima en una (1) semana”, agregan en su comunicado.



Por otro lado, la respuesta de la IPS es que se encuentra asfixiada por la falta de pagos y no tienen con qué cumplir a sus proveedores.

De hecho, conoció Blu Radio que el dueño de la clínica llegó hasta el municipio con el propósito de llegar a un nuevo acuerdo de pago que permita abrir nuevamente las puertas a los afiliados de la Nueva EPS. Sin embargo, la propuesta inicial de giros cercano a los 25 millones mensuales por el arrendamiento del lugar no fue bien recibida por el demandante, quien alega que hace dos años fue pactado un compromiso financiero que este año se violó.

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Así las cosas, se mantiene la incertidumbre para los más de 38.000 afiliados a esta EPS, siendo la segunda entidad promotora de mayor cobertura en el municipio.