Lluvias generan inundaciones en San José de Apartadó y emergencias en vía al Norte de Antioquia

Con el paso de los días sigue aumentando el número de damnificados por cuenta de las lluvias en Antioquia que, según el más reciente reporte del Dagran, ya superaba las 13.400, la mayoría de ellas en el Urabá donde nuevamente el agua generó estragos.

Y es que los altos niveles del río Apartadó provocaron inundaciones en vías públicas y varias viviendas de la zona urbana del corregimiento de San José de Apartadó.

Pobladores de la zona reportaron pérdidas materiales y afectaciones en enseres, electrodomésticos y alimentos en al menos 40 viviendas.

Uno de los asuntos que sigue generando preocupación para la comunidad tiene que ver con obras de infraestructura para prevenir las emergencias y que siguen sin ejecutarse, como también lo denunciaron algunos habitantes durante la reciente situación, especialmente con la construcción de jarillones en puntos críticos de los afluentes.



Mientras que autoridades de gestión del riesgo en Apartadó levantan el censo de damnificados, en el Norte de Antioquia avanza la remoción de material en la vía Medellín - Llanos de Cuivá.

La caída de un árbol, a la altura del kilómetro 31+680 y diferentes movimientos en masa, mantuvieron por varias horas con cierre total este corredor e incomunicado por la vía principal a municipios como Santa Rosa de Osos y Donmatías.

Como ruta alterna desde y hacia la capital antioqueña las autoridades recomendaron el tramo San Pedro de los Milagros - Entrerríos.