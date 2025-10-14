En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Con recompensa buscan a 17 detenidos que escaparon de la estación de Policía de Apartadó

Con recompensa buscan a 17 detenidos que escaparon de la estación de Policía de Apartadó

Ofrecen hasta 5 millones de pesos por la recaptura de estos hombres que huyeron tras abrir un enorme hueco en una pared del establecimiento.

Estación de Policía Apartadó.jpg
Estación de Policía Apartadó.
Policía Urabá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

Con un plan candado en la subregión de Urabá autoridades buscan a un numeroso grupo de ciudadanos que en las últimas horas escaparon de la sala de retenidos de la Estación de Policía en el municipio de Apartadó.

Se trata de 18 internos sindicados de delitos como feminicidio, hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego que insólitamente sin ser detectados lograron abrir un enorme hueco en la pared de las instalaciones y escapar por un local comercial contiguo.

Según el coronel Jovani Cepeda, comandante de la Policía en Urabá, las primeras reacciones produjeron produjeron la entrega voluntaria de unos de los fugados identificado como alias ‘Vaca’. Sin embargo, para facilitar la recaptura de los otros 17 hombres se ofrece una recompensa de hasta cinco millones de pesos por información que conduzca al paradero de cada uno.

"Desde ese momento, hemos dispuesto de todas las capacidades con el fin de recolectar información que permita ubicar y recapturar a las personas que dieron a la fuga. De manera paralela, se adelantará la apertura a la investigación disciplinaria correspondiente con el fin de esclarecer los hechos ocurridos", destacó el uniformado.

Aunque aún están por determinarse las circunstancias en las que ocurrió la fuga, se presume que habrían utilizado elementos como colchones y mantas para moderar el ruido y evitar ser detectados por la guardia policial.

Entre las hipótesis de la fuga tampoco se descartan los altos niveles de hacinamiento en el lugar, una situación denunciada en varias ocasiones por organismos de derechos humanos y líderes sociales de la región.

