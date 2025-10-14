Con recompensa buscan a 17 detenidos que escaparon de la estación de Policía de Apartadó

Con un plan candado en la subregión de Urabá autoridades buscan a un numeroso grupo de ciudadanos que en las últimas horas escaparon de la sala de retenidos de la Estación de Policía en el municipio de Apartadó.

Se trata de 18 internos sindicados de delitos como feminicidio, hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego que insólitamente sin ser detectados lograron abrir un enorme hueco en la pared de las instalaciones y escapar por un local comercial contiguo.

Según el coronel Jovani Cepeda, comandante de la Policía en Urabá, las primeras reacciones produjeron produjeron la entrega voluntaria de unos de los fugados identificado como alias ‘Vaca’. Sin embargo, para facilitar la recaptura de los otros 17 hombres se ofrece una recompensa de hasta cinco millones de pesos por información que conduzca al paradero de cada uno.

"Desde ese momento, hemos dispuesto de todas las capacidades con el fin de recolectar información que permita ubicar y recapturar a las personas que dieron a la fuga. De manera paralela, se adelantará la apertura a la investigación disciplinaria correspondiente con el fin de esclarecer los hechos ocurridos", destacó el uniformado.



#Atención Fuga masiva en @alcaldiapartado: abriendo un enorme hueco en una pared 18 reclusos escaparon de la estación de Policía del municipio. Ofrecen hasta $5 millones de pesos por la recaptura de cada uno de los prófugos. #MañanasBlu @PoliciaUraba pic.twitter.com/u3uqRAMvJI — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 14, 2025

Aunque aún están por determinarse las circunstancias en las que ocurrió la fuga, se presume que habrían utilizado elementos como colchones y mantas para moderar el ruido y evitar ser detectados por la guardia policial.

Entre las hipótesis de la fuga tampoco se descartan los altos niveles de hacinamiento en el lugar, una situación denunciada en varias ocasiones por organismos de derechos humanos y líderes sociales de la región.