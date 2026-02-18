En vivo
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Mundo

Maduro recibió una visita consular mientras aguarda su próxima audiencia del 26 de marzo

Maduro se declaró como "un hombre inocente" de los cargos de narcotráfico que la Administración de Donald Trump utilizó para justificar su captura.

Nicolás Maduro con fondo de ciudad del Vaticano
Nicolás Maduro con fondo de Ciudad del Vaticano.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

