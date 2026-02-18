El particular mensaje que compartió sacerdote que protagonizó pelea con monjas en plena misa

A través de redes sociales se hizo viral un video en el que se ve a un sacerdote protagonizando una fuerte discusión con varias monjas durante la celebración de una misa en el Santuario Madre Santificadora del Alto de la Virgen, ubicado en zona rural del municipio de Guarne (Antioquia).

El protagonista del altercado fue el sacerdote Julián David Maldonado, quien, según se conoció, pretendía llevar a cabo una jornada de reflexión espiritual en ese lugar. Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando las religiosas encargadas del santuario le impidieron continuar con la eucaristía en ese punto.

En el video, que circula ampliamente en plataformas digitales, se escucha al sacerdote reclamar su derecho a ejercer la libertad de culto, mientras los uniformados le explicaban que el sitio donde se encontraba correspondía a un espacio privado. Pese a las advertencias, Maldonado insistía en que no debía ser impedido de celebrar la misa.

Durante la discusión, el sacerdote también cuestionó la postura de las monjas, manifestando su inconformidad frente a la negativa. Por su parte, una de las religiosas le respondió que él no hacía parte de la “comunión romana”, lo que derivó en un intercambio de palabras que aumentó la tensión en el lugar.



La presencia de la Policía fue determinante para evitar que el conflicto pasara a mayores. Los uniformados reiteraron que el sacerdote debía retirarse, teniendo en cuenta las condiciones del lugar. Finalmente, Maldonado abandonó el santuario sin que se registraran agresiones físicas, aunque el momento quedó registrado en video y posteriormente se difundió de forma masiva.

Días después de la polémica, el sacerdote volvió a captar la atención pública tras publicar un mensaje en su cuenta de Facebook, donde suma más de 21.000 seguidores. La publicación consistía en una imagen con una frase reflexiva que muchos interpretaron como una reacción a lo sucedido.

“La vida es extraña. Venimos sin nada y luchamos por todo, y al final, lo dejamos todo y nos vamos sin nada”, fue el mensaje que compartió el religioso, generando múltiples comentarios y reacciones entre sus seguidores.

Mientras algunos expresaron su apoyo, otros señalaron la necesidad de respetar las normas internas de los lugares religiosos.