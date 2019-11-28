Blu Radio La Unión
La Unión
-
Todas las víctimas de masacre en La Unión tenían antecedentes penales: grupo especial investiga
Las autoridades reiteraron que hay una recompensa activa por 100 millones para quien aporte a esclarecer este crimen.
-
Masacre en Antioquia: cuatro personas fueron asesinadas en zona rural de La Unión
La Gobernación y la Policía Nacional están ofreciendo 100 millones de pesos por los responsables del crimen en el Oriente antioqueño.
-
Cinco heridos dejó balacera en una fiesta infantil en La Unión, Valle del Cauca
Según las autoridades, este hecho fue perpetrado por alias 'El Seis', uno de los hombres más buscados en el departamento.
-
Luto en La Unión, Antioquia, por la muerte de niña de 8 años que cayó al vacío desde un tercer piso
La menor falleció en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, a donde fue remitida debido a la gravedad de las heridas que sufrió.
-
Bomberos de La Unión, Antioquia, reducen su capacidad de atención por falta de acuerdo con alcaldía
Pese a esta situación, los Bomberos del municipio aseguran que continúan con su compromiso como voluntarios.
-
La Unión, Antioquia: el pueblo con más tractores por densidad poblacional en Latinoamérica
La cultura del tractor llegó a este municipio en 1936, procedente de Estados Unidos. Aunque los primeros no fueron útiles para las labores agrícolas, hoy hay en La Unión más de 160 tractores.
-
Desmontan polémico alumbrado de tragedia de Chapecó en La Unión: alcalde dijo no conocer los diseños
A propósito de la polémica por ese diseño en los alumbrados, el próximo 28 de noviembre se conmemorarán 7 años de la tragedia con una eucaristía en la iglesia del parque principal de este municipio.
-
En La Unión instalaron figura navideña del avión estrellado del Chapecoense; hay polémica
Aunque la Alcaldía de este municipio del oriente antioqueño informó que el alumbrado navideño estará inspirado en la tradición agrícola llama la atención que haya sido instalada la figura de un avión del Chapecoense estrellada en el parque principal.
-
Capturan en La Unión a presuntos responsables de grafitis alusivos al ELN en un cultivo de flores
En medio de un operativo entre Ejército y Fiscalía, se logró la captura de los 6 hombres señalados por las autoridades de ser los presuntos responsables de pintar grafitis alusivos al ELN en el municipio de La Unión. Los hombres además tenían a una mujer secuestrada.
-
Ofrecen $30 millones de recompensa por los asesinos de un hombre en La Unión, Antioquia
Los hechos ocurrieron en zona rural de esa población del oriente de Antioquia cuando la víctima esperaba a su hija a las afueras de una institución educativa.