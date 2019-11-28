Publicidad

Blu Radio  / La Unión

La Unión

  • REUNIÓN SEGURIDAD LA UNIÓN - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.jpg
    Cortesía: Gobernación de Antioquia
    Antioquia

    Todas las víctimas de masacre en La Unión tenían antecedentes penales: grupo especial investiga

    Las autoridades reiteraron que hay una recompensa activa por 100 millones para quien aporte a esclarecer este crimen.

  • crimen homicidio asesinato cti afp.jpg
    Asesinato
    Foto: AFP, referencia
    Antioquia

    Masacre en Antioquia: cuatro personas fueron asesinadas en zona rural de La Unión

    La Gobernación y la Policía Nacional están ofreciendo 100 millones de pesos por los responsables del crimen en el Oriente antioqueño.

  • cinta_policia_peligro_homicidio_crimen_referencia_2_afp.jpg
    Cinta de Policía
    Foto: Referencia AFP
    Pacífico

    Cinco heridos dejó balacera en una fiesta infantil en La Unión, Valle del Cauca

    Según las autoridades, este hecho fue perpetrado por alias 'El Seis', uno de los hombres más buscados en el departamento.

  • La Unión, Antioquia.
    Cortesía: Alcaldía de La Unión.
    Antioquia

    Luto en La Unión, Antioquia, por la muerte de niña de 8 años que cayó al vacío desde un tercer piso

    La menor falleció en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, a donde fue remitida debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

  • Bomberos
    Bomberos
    Foto: AFP
    Antioquia

    Bomberos de La Unión, Antioquia, reducen su capacidad de atención por falta de acuerdo con alcaldía

    Pese a esta situación, los Bomberos del municipio aseguran que continúan con su compromiso como voluntarios.

  • la-union-el-pueblo-con-mas-tractores-en-america-latina.jpg
    Monumento al tractor en La Unión, Oriente de Antioquia.
    Foto: Blu Radio.
    Antioquia

    La Unión, Antioquia: el pueblo con más tractores por densidad poblacional en Latinoamérica

    La cultura del tractor llegó a este municipio en 1936, procedente de Estados Unidos. Aunque los primeros no fueron útiles para las labores agrícolas, hoy hay en La Unión más de 160 tractores.

  • desmonte-de-alumbrados-en-la-union.jpg
    Desmonte de polémicos alumbrados en La Unión
    Foto: Blu Radio.
    Antioquia

    Desmontan polémico alumbrado de tragedia de Chapecó en La Unión: alcalde dijo no conocer los diseños

    A propósito de la polémica por ese diseño en los alumbrados, el próximo 28 de noviembre se conmemorarán 7 años de la tragedia con una eucaristía en la iglesia del parque principal de este municipio.

  • Avión estrellado en La Unión
    @MaciaSinS
    Antioquia

    En La Unión instalaron figura navideña del avión estrellado del Chapecoense; hay polémica

    Aunque la Alcaldía de este municipio del oriente antioqueño informó que el alumbrado navideño estará inspirado en la tradición agrícola llama la atención que haya sido instalada la figura de un avión del Chapecoense estrellada en el parque principal.

  • WhatsApp Image 2023-08-12 at 11.43.59 AM.jpeg
    Cortesía Ejército Nacional
    Antioquia

    Capturan en La Unión a presuntos responsables de grafitis alusivos al ELN en un cultivo de flores

    En medio de un operativo entre Ejército y Fiscalía, se logró la captura de los 6 hombres señalados por las autoridades de ser los presuntos responsables de pintar grafitis alusivos al ELN en el municipio de La Unión. Los hombres además tenían a una mujer secuestrada.

  • Foto: Referencia AFP.
    Foto: Referencia AFP.
    Foto: Referencia AFP.
    Antioquia

    Ofrecen $30 millones de recompensa por los asesinos de un hombre en La Unión, Antioquia

    Los hechos ocurrieron en zona rural de esa población del oriente de Antioquia cuando la víctima esperaba a su hija a las afueras de una institución educativa.

