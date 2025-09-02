Todas las víctimas de masacre en La Unión tenían antecedentes penales: grupo especial investiga

Anuncian medidas de seguridad en La Unión, Antioquia, tras masacre: un grupo especial judicial y de inteligencia adelanta la investigación, mientras que la Gobernación hará una intervención integral. Las autoridades reiteraron que hay una recompensa activa por 100 millones para quien aporte a esclarecer este crimen

Tras el asesinato de cuatro personas en la vereda San Juan del municipio de La Unión el pasado sábado, las autoridades anunciaron varias medidas de seguridad para esta zona del oriente de Antioquia.

Una de las primeras es el estudio que se adelantará para implementar más cámaras de seguridad, ante el menor pie de fuerza que se evidencia en la zona. A la par, la Policía Nacional, por su parte, se comprometió a dejar un equipo de trabajo de policial judicial e inteligencia en territorio para continuar con las labores investigativas, mientras que el Ejército Nacional desplegará capacidades especiales en el municipio. La Fiscalía también avanza en el esclarecimiento de diferentes hechos delictivos ocurridos en los últimos meses.

"Vamos a llegar con las intervenciones integrales contra el delito en los próximos días muy rápidamente, pero también vamos a traer aquí todas las estrategias que desde la gobernación de Antioquia establecimos para generar seguridad, canales de comunicación, los frentes de seguridad, la finca más segura, los entornos educativos seguros”, dijo el secretario de Seguridad, Justicia y Paz, Luis Eduardo Martínez.

Sobre la principal hipótesis que manejan las autoridades de por qué se registró este crimen, al parecer sigue siendo que fue por microtráfico, ante lo cual el secretario indicó que es necesario esperar las investigaciones, sin dejar de lado que el Clan del Golfo se volvió “híbaro” no solo en el Oriente del departamento, sino también en otras zonas.

En el encuentro, en el que participaron el Ejército, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nacional y la Personería municipal, la alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia Moreno, reiteró la importancia de que la ciudadanía denuncie ante las autoridades correspondientes cualquier hecho que pueda alterar el orden público.

“A veces las personas se quedan con el caso, no denuncian y lamentablemente si no tenemos denuncias no se puede establecer un proceso de investigación real. Entonces los invito a que denuncien. Si no tienen la confianza, vayan a la administración municipal para que esas denuncias puedan tener investigación y tengamos resultados contundentes”, insistió.

Finalmente, las autoridades anunciaron que en los próximos días se realizará otro consejo de seguridad, pero esta vez también con los alcaldes de los municipios colindantes, de las zonas Páramos y Valle de San Nicolás para tomar medidas adicionales. La Gobernación de Antioquia reiteró la recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita el esclarecimiento de este crimen.