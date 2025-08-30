Masacre en Antioquia: cuatro personas fueron asesinadas en zona rural de La Unión

La Policía Nacional informó que en la vereda San Juan de La Unión fueron hallados los cuerpos de cuatro personas asesinadas por desconocidos en zona rural del municipio. Las víctimas son tres hombres y una mujer que no han sido identificadas por las autoridades competentes.

Según se ha podido conocer, tres cuerpos fueron encontrados al interior de una vivienda, mientras que la persona restante fue hallada en la parte de afuera del inmueble ubicado a más de 40 minutos del casco urbano de esta localidad del Oriente antioqueño.

El coronel Luis Muñoz, comandante (e) de la Policía Antioquia, destacó que en conjunto con la Gobernación de Antioquia están entregando hasta 100 millones de pesos para dar con los responsables del crimen.

“Se está ofreciendo incluso con la Gobernación una suma de 100 millones de pesos a quien logre esclarecer o brindar información que nos permita obtener alguna información o algún trato relevante para determinar los actores desechos”, informó Muñoz.

Por ahora, y a la par de que avanzan las investigaciones para poder esclarecer el hecho, las autoridades toman como principal hipótesis que las muertes obedecen a la disputa de grupos delincuenciales por las rentas del microtráfico en la zona.

Desde la Alcaldía de La Unión indicaron que, “de acuerdo con la información preliminar, las personas halladas no serían oriundas de nuestro municipio, sino provenientes de otras regiones del país”. Además, explicaron que buscan determinar si la masacre tiene que ver con otra muerte reportada en zona rural hace algunas horas.