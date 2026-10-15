Vandalizan sede deportiva del Junior de Barranquilla y los vehículos de dos jugadores

“Sin vida. En Junior se juega a muerte”, es la frase que en estos momentos posa en la fachada de la sede deportiva Adelita de Char, en jurisdicción de Puerto Colombia, la cual fue vandalizada en la mañana de este jueves por integrantes de la barra brava de Junior tras el empate (1-1) ante el Deportivo Pereira, en el estadio Romelio Martínez, y su eliminación matemática del campeonato de fin de año.

Los vándalos fueron más allá y pintaron grafitis en los carros del delantero paraguayo, Guillermo Paiva y el mediocampista antioqueño, Jesús Rivas, ambos de semestre irregular con la institución. “Pongan huevo”, pusieron en ellos.

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El equipo debió sacar un comunicado oficial en el que “rechaza categóricamente los actos de violencia registrados en Adelita de Char”. Allí escribieron que son “conscientes del difícil momento deportivo que atraviesan y entienden la inconformidad y la exigencia de nuestra afición. Sin embargo, aclaran que "ninguna circunstancia justifica el uso de la violencia como mecanismo de protesta”.

En el comunicado, expresan que “el diálogo, el respeto y el compromiso son los caminos para superar las dificultades, corregir el rumbo y trabajar por los objetivos deportivos que nos unen”.



Además, hicieron un llamado “a la cordura, al respeto y a la convivencia, valores fundamentales para seguir construyendo juntos el presente y el futuro de nuestra institución”.

“Creemos firmemente que el diálogo, el respeto y el compromiso son los caminos para superar las dificultades, corregir el rumbo y trabajar por los objetivos deportivos que nos unen”, se puede leer.

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“Junior es patrimonio de una afición que siente y vive estos colores con pasión. Por eso hacemos un llamado a la cordura, al respeto y a la convivencia, valores fundamentales para seguir construyendo juntos el presente y el futuro de nuestra institución. La pasión por Junior nos une. La violencia nunca será el camino”, finalizaron.