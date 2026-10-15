En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
Papa León XIV
Protesta en Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Senado convoca Audiencia Nacional de Seguridad Energética en Barranquilla para la próxima semana

Senado convoca Audiencia Nacional de Seguridad Energética en Barranquilla para la próxima semana

El encuentro, previsto para el jueves 22 de octubre, buscará concretar acciones, responsables y plazos para atender los riesgos del sector energético.

Energía y gas en Colombia.jpg
Energía y gas en Colombia.
Foto: archivo, Naturgas.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

La Comisión Quinta del Senado, que conforman los senadores barranquilleros Camilo Torres Villalba y Gonzalo Baute, realizará en la capital del Atlántico la Audiencia Nacional de Seguridad Energética, para abordar los desafíos que amenazan la disponibilidad, continuidad y confiabilidad del servicio de energía en Colombia.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El encuentro tendrá lugar el jueves 22 de octubre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, donde han sido invitados los congresistas del Caribe, los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, las demás entidades del Gobierno vinculadas al sector, las autoridades de regulación y planeación, los gremios y las empresas de energía, entre ellas Air-e y Afinia.

Últimas noticias

Playa Puerto Colombia.jpg
Caribe

Joven se ahogó en Puerto Colombia cuando celebraba su cumpleaños en el mar en plena madrugada

Colegio Boston Internacional.jpg
Caribe

Colegio Boston Internacional de Barranquilla, líder en el ranking Col-Sapiens 2026-2027

Publicidad

La agenda, en la que también tendrán participación la Contraloría y la Procuraduría, abordará la capacidad del país para garantizar energía suficiente, los retrasos en proyectos de generación y transmisión, el abastecimiento de gas y la preparación ante escenarios climáticos críticos.

El senador Camilo Torres aseguró que el Caribe tendrá especial relevancia en este encuentro por las altas tarifas, las interrupciones del servicio y las dificultades de sus operadores.

“Esta no es una audiencia para repetir diagnósticos. Es una audiencia para obtener compromisos que lleven a soluciones. Queremos decisiones concretas, responsables identificados y fechas que el país pueda vigilar”, señaló Torres Villalba.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Como resultado, se buscará construir una Matriz Nacional de Compromisos Energéticos que permita al Congreso y a la ciudadanía hacer seguimiento a las acciones acordadas, sus responsables y sus plazos de ejecución.

Relacionados

Noticias de hoy

Aire y Afinia

Publicidad

Publicidad

Publicidad