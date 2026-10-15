Senado convoca Audiencia Nacional de Seguridad Energética en Barranquilla para la próxima semana

La Comisión Quinta del Senado, que conforman los senadores barranquilleros Camilo Torres Villalba y Gonzalo Baute, realizará en la capital del Atlántico la Audiencia Nacional de Seguridad Energética, para abordar los desafíos que amenazan la disponibilidad, continuidad y confiabilidad del servicio de energía en Colombia.

El encuentro tendrá lugar el jueves 22 de octubre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, donde han sido invitados los congresistas del Caribe, los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, las demás entidades del Gobierno vinculadas al sector, las autoridades de regulación y planeación, los gremios y las empresas de energía, entre ellas Air-e y Afinia.

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La agenda, en la que también tendrán participación la Contraloría y la Procuraduría, abordará la capacidad del país para garantizar energía suficiente, los retrasos en proyectos de generación y transmisión, el abastecimiento de gas y la preparación ante escenarios climáticos críticos.

El senador Camilo Torres aseguró que el Caribe tendrá especial relevancia en este encuentro por las altas tarifas, las interrupciones del servicio y las dificultades de sus operadores.



“Esta no es una audiencia para repetir diagnósticos. Es una audiencia para obtener compromisos que lleven a soluciones. Queremos decisiones concretas, responsables identificados y fechas que el país pueda vigilar”, señaló Torres Villalba.

Como resultado, se buscará construir una Matriz Nacional de Compromisos Energéticos que permita al Congreso y a la ciudadanía hacer seguimiento a las acciones acordadas, sus responsables y sus plazos de ejecución.