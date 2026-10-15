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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Joven se ahogó en Puerto Colombia cuando celebraba su cumpleaños en el mar en plena madrugada

Joven se ahogó en Puerto Colombia cuando celebraba su cumpleaños en el mar en plena madrugada

El joven rescató a un amigo que estaba siendo arrastrado por una ola, pero luego la corriente lo venció a él y lo ahogó. La Policía les advirtió que estaba prohibido ingresar al mar a esa hora, pero hicieron caso omiso.

Playa Puerto Colombia.jpg
Playas donde ocurrió el deceso.
Foto: suministrada.
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

La celebración de cumpleaños del joven Elías Rafael Pitalúa Peralta en Puerto Colombia terminó en tragedia la madrugada de este jueves, cuando una ola en el mar lo arrastró y lo ahogó frente a sus amigos.

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Los jóvenes llegaron a la playa cercana al muelle 1888 y, a las 3:00 de la madrugada, sin importarles que está prohibido el ingreso al mar en horario nocturno, se lanzaron al agua para darse un baño y continuar la celebración jugando con las olas.

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Uniformados de la Policía que estaban custodiando la zona le ordenó a este grupo de amigos salir del agua, hasta impuso comparendos para obligarlo a retirarse de las playas, pero los jóvenes ignoraron todo llamado de atención y continuaron su festejo en el mar.

Minutos después uno de ellos empezó a ahogarse y fue entonces cuando Elías decidió rescatar a su amigo. El joven cumplimentado logró poner a salvo a su compañero, pero luego la corriente lo venció a él y lo ahogó.

Linda Goenaga, coordinadora del Cuerpo de Salvavidas de Puerto Colombia, hace un llamado a la prudencia y a respetar el horario de las playas, pues estos están definidos por la dinámica del mar.

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"En las madrugadas está prohibido ingresar al mar debido a las corrientes marinas. El horario establecido para el uso y disfrute de playas es de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Está prohibido hacer clavados y bañarse cerca de los espolones", aseguró Goenaga.

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Las autoridades también recuerdan que está prohibido hacer clavados desde la estructura del muelle y que el baño seguro en el mar es en la orilla. “Los niños son responsabilidad de los adultos”, insisten.

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