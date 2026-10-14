Colegio Boston Internacional de Barranquilla, líder en el ranking Col-Sapiens 2026-2027

En Barranquilla se destaca el Colegio Boston Internacional, que lidera el ranking Col-Sapiens 2026-2027, al alcanzar la categoría D1, que es la más alta. Este colegio privado, cuyo modelo combina el bilingüismo, la formación académica y la educación basada en principios cristianos, también ocupó el sexto lugar en la lista de los 100 colegios con mayores puntajes del Icfes 2025.

Hoy cuenta con 1.500 estudiantes y dice su rectora, Luz Dany 'Kika' Reyes, que el posicionamiento se debe a su modelo teocéntrico y a las acreditaciones internacionales que ha obtenido el colegio desde su creación en 2002.

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"Nuestros niños aprenden desde preescolar hasta 11 grado a través de la palabra del Señor, porque somos un colegio cristiano, comprometidos con la excelencia académica", expresó la rectora.

"Hoy por hoy estamos acreditados y reacreditados por Cognia, una entidad muy conocida a nivel internacional, y también por ICAA, que es una acreditación internacional de colegios cristianos", agregó.



En el ranking también se destacan el Colegio Marymount y el Colegio Alemán con la calificación AAA+++. No sorprende que estas instituciones hayan obtenido la calificación más alta, si se tiene en cuenta su larga trayectoria.

Por ejemplo, el Colegio Marymount, fundado en 1953 por la Comunidad de Religiosas del Sagrado Corazón de María, también cuenta con acreditaciones internacionales que evidencian la calidad de su formación.

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Y ni qué decir del Colegio Alemán, uno de los más antiguos de Colombia, creado en 1912 y que hoy conserva su enfoque intercultural y una propuesta educativa que combina el español, el alemán y el inglés.

Ahora bien, en el sector público también hay logros, pues en la lista de los 100 colegios con mayores puntajes del Icfes 2025, también figuran la IED Alexander Von Humbolt, en el puesto 13 (con 364 puntos); IED Nueva Granada, puesto 20 (con 349 puntos).