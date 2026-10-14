Grave alerta por circulación de billetes falsos de $100.000: incautan $290 millones en Atlántico

Hay alerta en el Atlántico por la circulación de billetes falsos de 100.000 pesos. La situación fue advertida en el municipio de Puerto Colombia, donde las autoridades incautaron 290 millones de pesos falsificados en una vivienda que había sido alquilada. No se descarta que otros billetes ya estén circulando en el departamento, por lo que se recomienda a la ciudadanía revisar cuidadosamente el dinero que recibe.

La Policía encontró los billetes falsos en un apartamento del conjunto residencial Manglar, en el sector de Villa Campestre, jurisdicción de Puerto Colombia.

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La Policía llegó hasta este sitio, luego de que la comunidad alertara que la puerta del inmueble, que había sido alquilado por días a un hombre, se encontraba violentada.

Saúl Leyva, Jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio costero, indicó que, además del dinero dentro de la casa, encontraron un kilo de cocaína. El funcionario indicó que el hallazgo encendió una alerta, pues se cree que otros billetes ya pueden estar circulando por todo el departamento del Atlántico.



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“Esos elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para lo que corresponde todo el proceso de su incautación, pero más allá del procedimiento alertamos a la comunidad que frente a esta cantidad de dinero falso que pretendían circular en todo lo que corresponda a la jurisdicción del departamento del Atlántico, lanzamos una alerta para que tengan mucha precaución cuando reciban este tipo de billetes en revisarlos, dado que posiblemente podría haber haber más billetes de estos circulando”, expresó Leyva.

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Por el momento, las autoridades siguen en la búsqueda del hombre que había alquilado la casa e intentan establecer su identidad con el propietario del inmueble que lo alquiló por unos días. No se descarta que esta persona tenga vínculos con la estructura criminal del Clan del Golfo.

Los billetes incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía.