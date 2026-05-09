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Capturan a hombre con $168 millones en billetes falsos en vías del Valle

El hombre se movilizaba como pasajero cuando uniformados inspeccionaron su equipaje y encontraron 21 fajos de billetes de 100.000 pesos. Fue detenido en la vía Cali–Andalucía, en Ginebra, Valle

Incautan dinero falso y material para fabricar billetes
Gobernación del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026

Autoridades capturaron a un hombre que transportaba una millonaria suma de dinero falso en un bus de servicio público que cubría la ruta Ipiales–Medellín. El procedimiento se realizó en un puesto de control instalado sobre la vía Cali–Andalucía, en jurisdicción del municipio de Ginebra.

Según informó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, el hombre se movilizaba como pasajero cuando uniformados inspeccionaron su equipaje y encontraron 21 fajos de billetes de 100.000 pesos que no cumplían con las características de autenticidad exigidas por el Banco de la República.

“Esta persona de 20 años se movilizaba como pasajero en un vehículo de servicio público. Al revisarle el equipaje, los uniformados le encontraron 21 fajos de billetes de 100.000 pesos y avanzan las investigaciones para establecer si el capturado haría parte de una red dedicada a la distribución de moneda falsificada”, indicó la mandataria departamental.

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Por su parte, el coronel Pedro Astaíza, subcomandante de la Policía Valle, precisó que el dinero incautado alcanzó un valor aproximado de 168 millones de pesos falsificados.

“El material incautado no cumplía con las características de seguridad y autenticidad de la moneda nacional y, en lo corrido de 2026, ya han sido decomisados más de 516 millones de pesos falsos en corredores viales del departamento”, explicó el oficial.

Durante el procedimiento, las autoridades también hallaron dos bolsas con un material granulado de color dorado, con un peso cercano a los 900 gramos, que presuntamente sería utilizado para el procesamiento y elaboración de billetes falsos.

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