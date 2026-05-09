Muere soldado en Aracataca, Magdalena, tras fuerte ola de calor que golpea al Caribe

Las altas temperaturas que golpean al norte del país habrían propiciado en las últimas horas la muerte del soldado Álvaro José Márquez Berrío, quien presentó una descompensación física durante su primera fase de instrucción en el Batallón de Instrucción y Entrenamiento de Aracataca, Magdalena, según informó la Primera División del Ejército Nacional.

El comando explicó que el joven estaba bajo valoración médico desde el pasado miércoles, pero su estado de salud se agravó dicen ellos no por un esfuerzo físico propio del entrenamiento sino por un cuadro clínico asociado a golpe de calor.

“El pasado 6 de mayo de 2026, el soldado Álvaro José Márquez Berrío, orgánico del Batallón de Alta Montaña N.º 6, quien se encontraba adelantando su primera fase de instrucción en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento, en Aracataca, Magdalena, presentó una aparente descompensación física, por lo que fue trasladado de manera inmediata a la Clínica Prado, en la ciudad de Santa Marta, para recibir atención médica especializada pero falleció”, escribieron en un comunicado.

Tras el lamentable fallecimiento de nuestro soldado en las últimas horas, y de acuerdo con los resultados oficiales de los exámenes de laboratorio clínico, se evidenció que la causa del deceso no estuvo relacionada con el esfuerzo físico propio del entrenamiento ni con un cuadro clínico asociado a golpe de calor, como se consideró preliminarmente agregaron.

Por su parte, el meteorólogo del Ideam, Daniel Useche, indicó que las altas temperaturas podrían mantenerse hasta este fin de semana.



“¿Qué es lo que está pasando? El viento está en niveles medios y está arrastrando la nubosidad más hacia la parte central del territorio colombiano. Está dejando sin nubosidad esa parte (región Caribe) por ahora. Al estar los cielos despejados, más rayos de sol van a incidir y aumentar la temperatura”, indicó a Blu Radio.

El comando dispuso una investigación interna para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos. A su vez, otro soldado llamado Esnéider Ortega Cervantes habría sufrido una descompensación similar pero su estado de salud sí es estable.

El Ejército lamentó profundamente la pérdida y envió sus más sentidas condolencias a familiares y amigos en este difícil momento. “Se ha dispuesto un equipo interdisciplinario para brindar el acompañamiento y apoyo necesarios a sus seres queridos”, finalizaron.