Dos soldados fueron condenados por venta ilegal de armas en Jamundí, Valle

Dos soldados regulares fueron condenados por el delito de hurto de armas y bienes de defensa, tras hechos ocurridos el 31 de marzo de 2026 en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

Los uniformados estaban adscritos al Batallón de Policía Militar N.° 3 y habrían acordado la venta de un fusil, un proveedor y 35 cartuchos a integrantes de un grupo armado organizado, a cambio de una suma millonaria de dinero.

"Los juzgados 1203 y 1204 (e) Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado condenaron a los dos soldados, porque la investigación de la Fiscalía 2208 Penal Militar y Policial confirmó que la venta se hizo por 30 millones de pesos a integrantes de un grupo armado organizado de la región", dice el comunicado.

La sentencia impone 42 meses de prisión sin beneficio de ejecución condicional, la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo y la separación absoluta de la Fuerza Pública. En el proceso también se destaca que en menos de un mes se logró la judicialización y condena de los implicados.



"Previamente, el Juzgado 1718 (e) Penal Militar y Policial de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento contra los uniformados, quienes fueron capturados. El procedimiento de legalización fue adelantado por el Juzgado 1715 Penal Militar y Policial de Control de Garantías", indicó el documento.

Esta decisión se conoce en medio de la situación de orden público que enfrenta el suroccidente del país y el Valle del Cauca, donde en los últimos días se han registrado múltiples atentados atribuidos a estructuras armadas ilegales, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía.

