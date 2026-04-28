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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Dos soldados fueron condenados por venta ilegal de armas en Jamundí, Valle

Dos soldados fueron condenados por venta ilegal de armas en Jamundí, Valle

Los uniformados estaban adscritos al Batallón de Policía Militar N.° 3 y habrían acordado la venta de un fusil, un proveedor y 35 cartuchos por una suma de $30 millones de pesos.

42 meses de prisión para dos soldados que vendieron armas en el Valle.
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Dos soldados regulares fueron condenados por el delito de hurto de armas y bienes de defensa, tras hechos ocurridos el 31 de marzo de 2026 en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

Los uniformados estaban adscritos al Batallón de Policía Militar N.° 3 y habrían acordado la venta de un fusil, un proveedor y 35 cartuchos a integrantes de un grupo armado organizado, a cambio de una suma millonaria de dinero.

"Los juzgados 1203 y 1204 (e) Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado condenaron a los dos soldados, porque la investigación de la Fiscalía 2208 Penal Militar y Policial confirmó que la venta se hizo por 30 millones de pesos a integrantes de un grupo armado organizado de la región", dice el comunicado.

La sentencia impone 42 meses de prisión sin beneficio de ejecución condicional, la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo y la separación absoluta de la Fuerza Pública. En el proceso también se destaca que en menos de un mes se logró la judicialización y condena de los implicados.

"Previamente, el Juzgado 1718 (e) Penal Militar y Policial de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento contra los uniformados, quienes fueron capturados. El procedimiento de legalización fue adelantado por el Juzgado 1715 Penal Militar y Policial de Control de Garantías", indicó el documento.

Esta decisión se conoce en medio de la situación de orden público que enfrenta el suroccidente del país y el Valle del Cauca, donde en los últimos días se han registrado múltiples atentados atribuidos a estructuras armadas ilegales, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía.

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