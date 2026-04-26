En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donal Trump
Atentados Panamericana
Video atentado Cauca
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Mujer fue asesinada por su esposo en Jamundí, Valle; el agresor es soldado profesional

Mujer fue asesinada por su esposo en Jamundí, Valle; el agresor es soldado profesional

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que el militar ya fue capturado, y actualmente se encuentra en medio de las audiencias correspondientes.

feminicidio.png
Ilustración/ Violencia contra la mujer.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de abr, 2026

Las autoridades en el Valle del Cauca se encuentran investigando el más reciente caso de feminicidio ocurrido en el departamento. El hecho se registró en la mañana de este domingo, 26 de abril, en el barrio Villa Tatiana del municipio de Jamundí, cuando una mujer fue atacada por su esposo, quien es un soldado profesional activo del Ejército.

Según el reporte preliminar, la víctima fue atacada por el militar tras sostener una fuerte discusión. En medio de la pelea, el hombre tomó un arma cortopunzante y le propinó varias heridas dejándola en un estado muy grave y, a pesar de ser auxiliada, falleció minutos después.

Lea también:

  1. Encuentran otros dos cuerpos en vía Timba-Robles
    Alcaldía Jamundí
    Pacífico

    Alcaldía de Jamundí, Valle, se pronuncia tras hallazgo de cuatro jóvenes sin vida en zona rural

Según la comunidad, la agresión se registró en frente del pequeño hijo de la pareja, de cinco años de edad, quien afortunadamente resultó ileso. De inmediato los vecinos del sector dieron aviso a las autoridades, advirtiendo la situación.

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que el militar ya fue capturado, y actualmente se encuentra en medio de las audiencias correspondientes. Mientras tanto, desde la Alcaldía de Jamundí confirmaron la activación de la ruta de atención del caso, velando por la protección e integridad del menor, iniciando un acompañamiento psicosocial.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Feminicidio

Jamundí

Violencia Contra la mujer

Publicidad

Publicidad

Publicidad