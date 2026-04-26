Mujer fue asesinada por su esposo en Jamundí, Valle; el agresor es soldado profesional

Las autoridades en el Valle del Cauca se encuentran investigando el más reciente caso de feminicidio ocurrido en el departamento. El hecho se registró en la mañana de este domingo, 26 de abril, en el barrio Villa Tatiana del municipio de Jamundí, cuando una mujer fue atacada por su esposo, quien es un soldado profesional activo del Ejército.

Según el reporte preliminar, la víctima fue atacada por el militar tras sostener una fuerte discusión. En medio de la pelea, el hombre tomó un arma cortopunzante y le propinó varias heridas dejándola en un estado muy grave y, a pesar de ser auxiliada, falleció minutos después.

Según la comunidad, la agresión se registró en frente del pequeño hijo de la pareja, de cinco años de edad, quien afortunadamente resultó ileso. De inmediato los vecinos del sector dieron aviso a las autoridades, advirtiendo la situación.

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que el militar ya fue capturado, y actualmente se encuentra en medio de las audiencias correspondientes. Mientras tanto, desde la Alcaldía de Jamundí confirmaron la activación de la ruta de atención del caso, velando por la protección e integridad del menor, iniciando un acompañamiento psicosocial.