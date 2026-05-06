Cinco soldados heridos tras ataque con drones a la base militar de Morales, Cauca

Nuevamente la fuerza pública fue atacada por las disidencias de las Farc, al mando de alias 'Iván Mordisco' en el departamento del Cauca. En la tarde de este miércoles, tanto la estación de Policía de Morales, como la base militar ubicada en la zona rural de ese mismo municipio fueron blanco de hostigamientos.

Ambas instalaciones fueron atacadas con explosivos lanzados desde drones, uno de estos hostigamientos ocurrió en pleno centro del municipio, donde la población civil a esa hora realizaba sus actividades cotidianas, quienes corrieron a refugiarse de los artefactos.

En medio de estas acciones terroristas han resultado heridos cinco militares, cuatro soldados profesionales y un suboficial quienes fueron afectados por las esquirlas; de inmediato fueron atendidos por los enfermeros de combate del Ejército y serán evacuados del área para brindarles atención médica.

"El Ejército mantiene el despliegue operacional en la zona con el propósito de restablecer las condiciones de seguridad y proteger a la población civil, en el marco de operaciones orientadas a contrarrestar acciones terroristas", indica la Tercera División del Ejército a través de X.



De manera simultánea, la fuerza pública también fue atacada con drones en el municipio de Suárez, hecho que por fortuna no dejó uniformados ni civiles heridos. Horas antes, también en Suárez, se descartó una amenaza de explosivos al verificar un cilindro abandonado en la zona urbana del municipio.