Cuatro días completa desaparecido estudiante de Ingeniería Agropecuaría de la UdeA en Caucasia

Cuatro días completa desaparecido un estudiante de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad de Antioquia en Caucasia. Su familia pidió a la comunidad aportar información para dar con su paradero; la Alcaldía ofreció una recompensa de $20 millones.

Cada hora que pasa se vuelve más angustiante para la familia de Gabriel Arenas Herazo, un estudiante de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad de Antioquia del que no se tienen noticias sobre su paradero desde el pasado jueves 30 de abril.

El estudiante del campus de Caucasia fue visto por última vez hacia las 10:00 de la noche, cuando se dirigía a guardar su motocicleta en un parqueadero a varias cuadras de su vivienda, como lo contó su hermana, Yaira Andrea Arenas Herazo, a Blu Radio.

“Nosotros en la casa no tenemos parqueadero, entonces hay que ir a guardar la moto a como a tres cuadras de la casa y él le dijo a mi mamá.:()..."Mami, ya yo voy a llevar la moto a guardar." Y se fue, no estuvo pendiente de que llegara porque él no es de salir, o sea, él va a ser mandado y se regresa de una vez. Entonces, mi mamá no no se va, no estuvo pendiente como que llegó, cierto. Ella se levantó como a la 1 y algo o 2 y no lo ve”, relató.



Desde ese momento, la tarea de buscarlo ha sido titánica, han difundido imágenes de él en redes sociales e incluso la misma institución ha manifestado su preocupación por lo sucedido. En medio de lágrimas, su madre Luz Eliana Herazo Suárez pidió a quien sepa algo del joven que lo ponga en conocimiento de las autoridades lo más pronto posible.

“A todo el que va al video le pido y le suplico que me ayude si ven a mi hijo por ahí ambulante en la calle, por favor, llamarme y decirme, "Por favor, le suplico al que lo tenga, quien sea, que tenga piedad de mí." Que yo soy una mujer que ha luchado la vida por mis hijos. Le pido de corazón y en el nombre de Dios que me lo largue, que me lo ayude y me lo regrese a mi casa”, contó entre lágrimas.

Por lo pronto, la Alcaldía de Caucasia anunció una recompensa por 20 millones de pesos.

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En un comunicado, la Universidad de Antioquia le pidió a las autoridades intensificar las labores de búsqueda para dar con su paradero del estudiante lo antes posible. Asimismo, reiteró su disposición para colaborar con las entidades encargadas y brindar el apoyo necesario a la familia.

“Como institución comprometida con el bienestar y la protección de su comunidad universitaria, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que se intensifiquen las acciones de búsqueda que permitan dar con su paradero lo más pronto posible. A su familia, compañeros y allegados, les extendemos nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento de incertidumbre”, se lee en el comunicado de la alma mater.

Por lo pronto se dispuso del número de contacto 314 747 8063 para que la ciudadanía aporte cualquier información que pueda contribuir a la localización de Gabriel Arenas Herazo.