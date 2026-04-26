Mindefensa pide investigar explotación minera en predios de batallón de Caucasia, Antioquia

Todo un revuelo en el Bajo Cauca y en las Fuerzas Militares se ha generado en las últimas horas tras las polémicas revelaciones del New York Times sobre La Mandinga, una extensa mina de oro con injerencia de grupos criminales como el Clan del Golfo en el municipio de Caucasia y que estaría operando en predios de una unidad militar.

La situación revelada por el fotoperiodista Federico Ríos, incluso con imágenes aéreas, dio cuenta de un vasto territorio explotado a cielo abierto por quienes serían mineros artesanales y sin separación aparente en instalaciones aún del Batallón Rifles 31, adscrito a la Décima Primera Brigada del Ejército.

Un recorrido del reportero por la zona junto al comandante de la unidad, el coronel Daniel Echeverry, dejó en evidencia la situación que lo dejó sorprendido y por la cual ya anuncian investigaciones de carácter inmediato.

Quien lo hizo fue el mismo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien a través de un extenso mensaje en su cuenta de X mantuvo su postura de cero tolerancia con la minería ilegal.



“Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”, aseguró.

Cero tolerancia con la minería ilegal y los delitos ambientales. Este año, hemos intervenido alrededor de 2.500 minas ilegales y destruido cerca de 1.000 máquinas utilizadas para la extracción ilegal. Esto representa un aumento de resultados superior al 40 % en comparación con el… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) April 26, 2026

De igual manera, Sánchez destacó que durante 2026 la fuerza pública ha intervenido alrededor de 2.500 minas ilegales y destruido cerca de 1.000 máquinas utilizadas para la extracción ilegal de minerales, principalmente oro.

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De hecho, este tipo de intervenciones han generado molestia en el gremio de los mineros informales convocando a paros que han puesto en jaque la movilidad y el orden público de varias localidades de esta subregión de Antioquia.

En varias oportunidades las autoridades de seguridad en el departamento también han hecho énfasis en la disputa por el control de rentas de minería ilegal como una de las principales causas de las persistencia del conflicto armado en zonas como el norte, nordeste y el mismo Bajo Cauca.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial por parte de la unidad militar ni la Séptima División del Ejército frente a las acciones adelantadas en el predio y si hay otros similares en la región cerca a unidades militares que deban intervenirse.