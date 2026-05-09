“No voy a esconderme”: Abelardo de la Espriella denuncia presunto plan para atentar en su contra

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció públicamente que recibió información sobre un supuesto plan para atentar contra su vida bajo la modalidad de francotirador.

Según afirmó el abogado, la alerta provino de una “fuente de inteligencia de alto nivel” y de confianza, y en el presunto plan estarían involucrados miembros oficiales y personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

La denuncia fue realizada a través de un video publicado en redes sociales, en el que De la Espriella aseguró que se trata de una amenaza “real” y no de un simple rumor.

Llegan más amenazas: ¡No me voy a detener porque estoy Firme por la Patria!



(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/A9tTnJpShY — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 9, 2026

“Recibí de una fuente de inteligencia de alto nivel una información según la cual se está planeando un atentado en mi contra bajo la modalidad de francotirador”, afirmó el candidato.

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En su declaración, el candidato del movimiento Firmes por la Patria sostuvo que la amenaza no solo estaría dirigida contra él, sino también contra “la democracia y la libertad”, según sus palabras. Por el momento, el abogado no se ha referido a pruebas públicas ni mencionó nombres de funcionarios oficiales o miembros de la DNI.

En sus declaraciones, De la Espriella relacionó la supuesta amenaza con la política de paz total del Gobierno nacional y criticó la designación de algunos integrantes de grupos armados como gestores de paz. También afirmó que ha sido víctima de campañas de desprestigio y perfilamientos debido a sus posiciones políticas y a su aspiración presidencial.

“A mí no me acobardan”, expresó el candidato, quien aseguró que continuará defendiendo una política de seguridad basada en una lucha frontal contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

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En medio de la denuncia, De la Espriella anunció que solicitará mayores medidas de protección para él y su familia. Además, pidió que, como ciudadano estadounidense, la embajada de Estados Unidos en Colombia preste “la máxima atención” a su situación de seguridad.

El candidato señaló, igualmente, que reforzará su esquema de protección y que, a partir de ahora, utilizará todos los mecanismos de seguridad disponibles durante sus actividades políticas y eventos de campaña.

“Así tenga que salir en un cubo de cristal blindado, voy a encontrarme con mi pueblo como sea”, manifestó en el video.

Pese a la gravedad de la denuncia, el aspirante aseguró que no suspenderá su campaña presidencial y afirmó que continuará recorriendo el país.

