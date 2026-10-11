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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturado en Antioquia alias 'Caliche', coordinador de sicarios del Clan del Golfo

Capturado en Antioquia alias 'Caliche', coordinador de sicarios del Clan del Golfo

Fueron cuatro integrantes del grupo armado detenidos, quienes serían los responsables de un atentado en el que murieron dos subintendentes de la Policía en noviembre de 2025.

Capturado en Antioquia alias 'Caliche'.
Capturado en Antioquia alias 'Caliche'. Fotografía de la cuenta de X: @ABDELAESPRIELLA
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura de alias ‘Caliche’, señalado como coordinador de sicarios, y de alias ‘Pachito’, ‘Valeria’ y ‘Lina’, quienes presuntamente integrarían la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo.

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Los operativos se llevaron a cabo en los municipios de Santa Fe de Antioquia y Betulia. Según el mandatario, los cuatro capturados estarían relacionados con el atentado en el que murieron los subintendentes de la Policía Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastida, en noviembre de 2025.

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De acuerdo con la información entregada por el presidente, las autoridades continuarán las operaciones para desmantelar las estructuras del Clan del Golfo y llevar ante la justicia a sus integrantes.

En su mensaje, el presidente De la Espriella también se refirió a otro operativo contra el Clan del Golfo, en el que la Policía Nacional logró la captura de Yovanys Chaverra Vargas, alias ‘Niño Potro’, quien es requerido por la Corte del Distrito de Texas, en Estados Unidos, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas.

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La operación fue adelantada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía General de la Nación.

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Según las investigaciones, alias ‘Niño Potro’ era considerado un objetivo de alto valor para la DEA y presuntamente coordinaba el envío de aproximadamente dos toneladas de cocaína al mes hacia Norteamérica.

Las autoridades también señalaron que habría trabajado con la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Ejército Gaitanista de Colombia, nombre con el que también se conoce al Clan del Golfo, mediante una modalidad de tercerización de actividades criminales.

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Además, los investigadores lo identificaron como hombre de confianza de alias ‘Mono Esguey’, señalado cabecilla del narcotráfico y también requerido en extradición por autoridades internacionales.

Tras su captura, Chaverra Vargas quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites correspondientes para su posible extradición a Estados Unidos.

Además, los investigadores lo identificaron como hombre de confianza de alias ‘Mono Esguey’, señalado cabecilla del narcotráfico y también requerido en extradición por autoridades internacionales.

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Tras su captura, Chaverra Vargas quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites correspondientes para su posible extradición a Estados Unidos.

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