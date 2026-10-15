Caribe Biz Forum 2026 destaca el potencial energético y empresarial de la región

El potencial del Caribe colombiano en innovación, exportaciones con valor agregado y generación de nuevas energías fue uno de los temas que se tocaron en el Caribe Biz Forum 2026, que se realiza en el centro de eventos Puerta de Oro, en Barranquilla.

Durante el encuentro, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, se refirió a los retos del sector energético.

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Frente a las inquietudes por el incremento de las tarifas de energía y la situación de Air-e, Restrepo explicó que, además de las medidas coyunturales que adelanta el Ministerio de Minas y Energía, desde la Vicepresidencia trabajan en una estrategia para ampliar la capacidad de generación energética del país, con énfasis en el potencial de la región Caribe.

"Lo que está trabajando el vicepresidente de la República, más allá de la realidad coyuntural que la viene trabajando la ministra de minas y energía, es en adición energética. Hacer del alto Caribe un protagonista de la generación de nuevas energías eólica, solar, facilitando el licenciamiento ambiental, avanzando en las consultas a comunidades que no se conviertan en una talanquera para el desarrollo productivo del territorio y con ello generar más capacidad energética para Colombia.



El vicepresidente también destacó los avances de la alianza con Google para la formación en inteligencia artificial. Según informó, en apenas 48 horas desde la apertura de las inscripciones, 10.000 personas se habían registrado para acceder al programa que ofrecerá un total de 15.000 becas.

El Caribe Biz Forum 2026, organizado por la Cámara de Comercio de Barranquilla, reúne a líderes empresariales y expertos para analizar temas como inteligencia artificial, estrategia, inversión y crecimiento empresarial. En esta edición, el nuevo presidente de la entidad, Efraín Cepeda Tarud, destacó la proyección de la región, especialmente en materia energética.

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Durante el evento también se rindió homenaje a Manuel Fernández Ariza por sus seis años al frente de la Cámara de Comercio de Barranquilla. El reconocimiento se materializó con la entrega de una placa por parte de Niella Sabatino, presidenta de la Junta Directiva, en reconocimiento a su gestión y al fortalecimiento del acompañamiento empresarial y el impulso a la innovación en la región.