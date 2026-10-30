Halloween: recomendaciones y tips para encontrar el disfraz perfecto este 31 de octubre

Cada 31 de octubre, Colombia se suma a la celebración de Halloween, una fecha en la que niños y adultos se disfrazan de sus personajes favoritos para participar en fiestas temáticas, pedir dulces y compartir con familiares y amigos. A medida que se acerca esta fecha, elegir el disfraz adecuado se convierte en una de las principales tareas para quienes quieren sorprender con su atuendo.

La variedad de opciones disponibles permite encontrar disfraces inspirados en películas, series animadas, superhéroes y personajes clásicos. Sin embargo, antes de comprar uno, es importante tener en cuenta algunos aspectos que facilitan la elección, especialmente cuando se trata de niños pequeños o de compras por internet.

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¿Cómo elegir el disfraz ideal para Halloween?

Snoopy, Shrek y sus personajes, los Minions y los superhéroes están entre las opciones que buscan los compradores durante esta temporada. Así lo explicó Alicia Rodríguez CEO fundadora de Disfraces Americanos, un emprendimiento familiar que nació hace 17 años y que se dedica a la venta de disfraces y accesorios.

Según contó en entrevista con Blu Radio, la idea surgió de la experiencia de dos hermanos que, desde pequeños, recibían disfraces diferentes a los que encontraban habitualmente en Colombia. Cuando crecieron y dejaron de encontrar los modelos que les gustaban, comenzaron a buscarlos por su cuenta, hasta convertir esa necesidad en un negocio.



Rodríguez explicó que entre las tendencias de este año se encuentran los personajes de Shrek, como el Gato con Botas, el Burro, Fiona, la dragona y el hada. También disfraces bajo una misma temática.

“Les encanta hacer como comparsa”, explicó la entrevistada al referirse a quienes eligen personajes de una misma historia para armar disfraces coordinados.

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Los Minions también figuran entre las alternativas, junto con los disfraces tradicionales de superhéroes, los Picapiedra, vampiros y piratas. Estas opciones no se limitan a los niños, pues los adultos también pueden encontrar atuendos de los mismos personajes e incluso coordinar sus disfraces con los de otros integrantes de la familia.

“Las tendencias son para niños y adultos”, señaló la representante del emprendimiento. Además, destacó que este año las personas también buscan disfraces inflables para adultos con apariencia de pelaje, como los gorilas, mientras que para los niños modelos inflables como dinosaurios.

Halloween en Kissimmee, Florida Foto: cortesía

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Recomendaciones para comprar un disfraz

Una de las principales recomendaciones que hizo Rodríguez es tener clara la idea del disfraz antes de comenzar a buscarlo. La variedad de opciones puede hacer que elegir tome demasiado tiempo, por lo que definir previamente el personaje o la temática ayuda a agilizar la compra.

“Tener una idea clara para poder elegir rápido su disfraz”, aconsejó. En cuanto a los materiales, explicó que el poliéster es uno de los más usados en la confección de estos atuendos. También indicó que muchos modelos vienen con sus accesorios, que pueden incluir pelucas, vestidos y medias.

En el caso de los bebés, recomendó prestar especial atención a la talla. Lo ideal es elegir un disfraz que se ajuste a sus medidas y no les quede demasiado grande, pues esto puede resultar incómodo cuando los familiares los cargan o les toman fotografías durante las celebraciones. “Siempre recomendamos que sea como su talla justa”, enfatizó la entrevistada.

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¿Qué tener en cuenta al comprar disfraces por internet?

Las compras en línea son otra alternativa para encontrar disfraces de Halloween. Sin embargo, es importante verificar que el producto recibido corresponda al que aparece en las fotografías y en la descripción del vendedor.

Sobre este punto, la representante de Disfraces Americanos recomendó solicitar imágenes reales del disfraz antes de que sea enviado. Según explicó, algunas publicaciones usan fotografías que no necesariamente corresponden al producto que recibirá el comprador.

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“Hay que pedir la foto antes de hacer la compra para corroborar que sí es lo que se desea solicitar”, sugirió.

Disfraces para Halloween. Foto: suministrada.

Por eso, antes de pagar, conviene revisar las características del atuendo, consultar qué accesorios incluye y pedir fotografías actuales para comprobar que el diseño coincide con lo anunciado.

Cuidados para usar y conservar los disfraces

Además de elegir un diseño llamativo, es importante comprobar que el atuendo permita moverse con comodidad, especialmente si se utilizará durante varias horas. Las máscaras y los accesorios también requieren atención para evitar golpes o dificultades durante la celebración.

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En relación con el cuidado de las prendas, Rodríguez señaló que los disfraces que comercializan pueden lavarse en un ciclo normal. No obstante, es recomendable revisar las instrucciones específicas de cada producto para evitar daños en las telas o los accesorios.

Sobre las máscaras, explicó que están fabricadas con plástico resistente, aunque aconsejó evitar golpes fuertes que puedan deteriorarlas. Además, agregó que manejan alrededor de 10.000 disfraces en inventario durante la temporada de Halloween.

