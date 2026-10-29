Salvar el disfraz de último minuto en Halloween: lo que más pidieron los colombianos por app

Las compras de disfraces de último minuto se convirtieron en la constante de la celebración de Halloween en Colombia. De acuerdo con datos revelados por la plataforma Rappi, las órdenes de accesorios para armar o complementar atuendos a través de su servicio de entregas rápidas Rappi Turbo registraron un incremento del 600 % durante la semana previa al 31 de octubre, reflejando que la mayoría de los usuarios resuelve su vestimenta con poco tiempo de anticipación.



¿Qué fue lo más pedido para armar disfraces de última hora?

Según el reporte suministrado por la aplicación, el 82 % de las ventas totales de disfraces en la plataforma se concentró en la última semana del mes, alcanzando su pico más alto el propio 31 de octubre. La tendencia mostró que los consumidores prefieren armar sus propios estilos mediante artículos específicos en lugar de adquirir trajes enteros.

Durante octubre, el servicio de entregas en minutos promedió cerca de 6.700 órdenes mensuales de accesorios, cifra que casi quadruplicó las 1.700 solicitudes de trajes completos. Entre los insumos más demandados para resolver el atuendo a última hora destacaron las pintucaritas y la sangre artificial.



Balance de productos y categorías de mayor demanda:

Accesorios exprés: crecimiento del 600 % en órdenes semanales, lideradas por pintura facial y sangre artificial.

crecimiento del 600 % en órdenes semanales, lideradas por pintura facial y sangre artificial. Moda y papelería: incrementos de hasta el 120 % en las ventas de insumos para personalizar prendas y confeccionar elementos caseros.

incrementos de hasta el 120 % en las ventas de insumos para personalizar prendas y confeccionar elementos caseros. Disfraces para mascotas: alrededor de 100 pedidos registrados exclusivamente para perros y gatos, con el pico de compras concentrado entre el 30 y el 31 de octubre.

Disfraces de mascotas Foto: Image FX

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La Head de Rappi Turbo, Diana Álvarez, explicó que la dinámica logística responde a la necesidad inmediata de los usuarios. "Halloween es una oportunidad para entender cómo cambian los hábitos de compra alrededor de una celebración. Desde Turbo identificamos esas necesidades y nos preparamos para responder a ellas con una selección de productos que se ajusta a distintos planes. Nuestro objetivo es que la tecnología y la logística nos permitan acercar a las personas lo que necesitan cuando lo necesitan", afirmó la directiva.



¿Cómo impactó la última hora al consumo de comida y bebidas?

El comportamiento de compra de última hora no se limitó a la indumentaria, sino que se extendió a la organización de reuniones y fiestas en casa. De acuerdo con las cifras de la compañía de tecnología, los pedidos de comida rápida para acompañar los eventos mostraron un repunte considerable durante la jornada festiva.

Las solicitudes de hamburguesas registraron un alza del 24 %, mientras que los pedidos de pollo aumentaron un 20 %. En cuanto a las bebidas para las reuniones nocturnas, la categoría de licores a través del servicio de entregas exprés experimentó un crecimiento del 20 %, consolidando el consumo de última hora en el país.