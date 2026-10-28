Empleo en Bogotá: empresa ofrece más de 600 empleos para bachilleres en varias áreas

Las personas que buscan trabajo en Bogotá tendrán una nueva oportunidad para postularse a diferentes cargos en sectores como comercio, logística, construcción y administración.

Una empresa anunció una convocatoria laboral con más de 600 vacantes para distintos perfiles, incluidos bachilleres sin experiencia.

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La jornada de selección se llevará a cabo este viernes 30 de octubre, en la localidad de Chapinero. Los interesados podrán conocer las ofertas disponibles y verificar cuáles se ajustan a su nivel de formación y experiencia laboral.

¿Cuáles son las vacantes de empleo disponibles en Bogotá?

La convocatoria de Activos incluye cargos para personas con formación desde básica primaria y bachillerato hasta técnicos, tecnólogos y profesionales, dependiendo de los requisitos de cada puesto.



Entre las oportunidades hay empleos que no requieren experiencia, mientras que otras ofertas solicitan seis meses, un año o más de trayectoria laboral, según el cargo. Estas son algunas de las vacantes anunciadas, organizadas por áreas:

Ventas, comercio y servicio al cliente

Cajero(a).

Asesor(a) de call center.

Asesor(a) de call center en salud.

Dependiente.

Vendedor(a) TAT.

Asesor(a) comercial de marcas reconocidas del sector retail.

Asesor(a) de retención en call center.

Líder de tienda.

Asesor(a) integral.

Asesor(a) de fin de semana.

Auxiliar de tienda.

Asesor(a) bancario.

Gestor(a) comercial B2B, con experiencia en venta de materiales a constructoras.

Asesor(a) de ventas o embajador(a) de marca.

Asesor(a) comercial de punto de venta, de tiempo completo o fines de semana.

Personal para superetes.

Logística, producción y distribución

En esta área hay oportunidades relacionadas con almacenamiento, transporte, producción y despacho de mercancías. Los cargos anunciados son:



Operario(a) de producción.

Conductor(a) de reparto.

Auxiliar de ruta o cajeador(a).

Operario(a) de parqueadero.

Operario(a) de almacenamiento o auxiliar de bodega.

Montacarguista.

Auxiliar de empaque.

Líder de empaque y despachos.

Analista de compras.

Búsqueda de empleo. Foto: Alcaldía de Medellín.

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Construcción, infraestructura y áreas técnicas

La convocatoria también contempla puestos para personas con experiencia o formación relacionada con obras civiles, instalaciones y operación de maquinaria. Entre las vacantes se encuentran:



Oficial y ayudante de obra.

Auxiliar de obra.

Asistente de topografía.

Técnico(a) electricista.

Auxiliar electricista TCE F.

Oficial hidráulico.

Oficial de redes.

Aparejador(a).

Operador(a) de grúa de 50 toneladas.

Operador(a) de grúa pórtico TCE D.

Maestro(a) de obra.

Técnico(a) de taller.

Administración, talento humano y profesionales

Quienes cuentan con formación técnica, tecnológica o profesional también podrán revisar las oportunidades disponibles en áreas administrativas y especializadas. La lista incluye los siguientes cargos:



Analista junior de nómina.

Inspector(a) de seguridad y salud en el trabajo (SST).

Residente de seguridad y salud en el trabajo para infraestructura vial.

Analista administrativo logístico para personas con discapacidad (PCD).

Analista de compras.

Abogado(a) junior.

Adicionalmente, se ofrecen puestos como auxiliar de parque de diversiones y vacantes para bachilleres sin experiencia.

¿Cuándo y dónde será la convocatoria de empleo?

La jornada está programada para el viernes 30 de octubre de 2026, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. Los aspirantes deberán tener en cuenta los siguientes datos para asistir:



Dirección: calle 70A # 9-39.

Barrio: Quinta Camacho.

Localidad: Chapinero, Bogotá.

De acuerdo con la información de la convocatoria, los salarios se encuentran aproximadamente entre uno y dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), aunque algunas ofertas pueden alcanzar los $3.000.000, dependiendo del cargo. Las condiciones también contemplan prestaciones de ley.

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¿Cómo participar en la convocatoria laboral?

Las personas interesadas pueden confirmar su asistencia mediante el formulario habilitado por la organización. El registro está disponible en el siguiente enlace: formulario de inscripción a la convocatoria de ACTIVOS.

Antes de postularse, se recomienda revisar los requisitos de cada cargo, especialmente el nivel educativo, la experiencia solicitada y las condiciones salariales, ya que estos aspectos pueden variar según la vacante.

