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Blu Radio  / Sociedad  / Red PaPaz hace llamado a moderar el consumo de dulces ultraprocesados durante Halloween

Red PaPaz hace llamado a moderar el consumo de dulces ultraprocesados durante Halloween

La organización recomienda priorizar los juegos, los disfraces y las preparaciones caseras durante esta celebración. También invita a las familias a revisar los dulces que reciben los menores y a estar alerta frente a la publicidad de comida chatarra.

Dulces de Halloween
Dulces de Halloween
Foto: Freepik, referencia
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Halloween es una de las fechas más esperadas por niñas y niños, pero también una temporada en la que aumenta el consumo de dulces y productos ultraprocesados. Por eso, Red PaPaz hizo un llamado a las familias para moderar su consumo y buscar alternativas que permitan celebrar sin que la comida chatarra sea la protagonista.

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La organización recuerda que el consumo elevado de azúcar está relacionado con problemas de salud como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes tipo dos. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los azúcares libres representen menos del diez por ciento de las calorías que se consumen diariamente.

Lo que se puede hacer

Entre las recomendaciones está organizar concursos de disfraces, búsquedas del tesoro y actividades temáticas. También propone preparar en familia recetas como brochetas de frutas, decorar mandarinas como calabazas y priorizar el agua como bebida durante la celebración.

Niños disfrazados en Halloween
Niños disfrazados en Halloween
Foto: AFP, referencia

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Si los menores salen a pedir dulces, Red PaPaz invita a revisar en casa los productos recibidos y acordar su consumo con moderación. También recomienda verificar que los empaques estén intactos y desechar los dulces que presenten alteraciones. En el caso de niñas y niños pequeños, advierte sobre el riesgo de atragantamiento.

Finalmente, la organización llamó la atención sobre la publicidad de productos ultraprocesados en redes sociales, colegios, parques y otros espacios cotidianos, que puede influir en las decisiones de compra de las familias. Por eso, invitó a reportar estos anuncios a través de la plataforma Te Protejo y a firmar la petición por la iniciativa #LeyNiñezSinComidaChatarra, que busca promover la regulación de esta publicidad dirigida a menores de edad.

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