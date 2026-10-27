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Blu Radio  / Sociedad  / Cultura  / ¿Películas en Halloween? Estas son las mejores y así puede verlas; unas son de terror

¿Películas en Halloween? Estas son las mejores y así puede verlas; unas son de terror

El miedo y la fantasía hacen parte de la celebración de Halloween. Los que optan por quedarse en casa, deciden ver contenido relacionado con esta festividad.

Películas en Halloween.jpg
Películas en Halloween //
Foto: creada con Gemini AI
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

El sábado, 31 de octubre, se celebrará Halloween en Colombia. Si bien muchos optan por irse de fiesta o salir con amigos, otros se quedan en casa con la familia para disfrutar de películas o series relacionadas que, en esta festividad, aprovechando el contenido streaming en la actualidad.

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Netflix, HBO Max, Disney Plus y Prime Video son algunos servicios de streaming que tienen disponibles algunas producciones hechas para esta festividad, algunas de terror u otras de fantasía que se han vuelto un clásico.

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Las 10 mejores películas en Halloween en vía streaming

  • Frankenstein (Netflix): Guillermo del Toro presenta una nueva versión de la historia del científico que desafía los límites de la vida y de la criatura que nace de su experimento.

  • El Conjuro (HBO Max): la saga más famosa de terror en el mundo se encuentra disponible para conocer eventos paranormales y la ayuda de investigadores sobrenaturales para detenerlos.

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  • El Extraño Mundo de Jack (Disney Plus): Jack Skellington, el rey de Halloween, descubre la Navidad y decide celebrarla a su manera. Una aventura musical con monstruos, humor y mucha imaginación.

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  • La hora de la desesperación (HBO Max): la desaparición simultánea de varios niños de una misma clase sacude a una comunidad. La investigación revela un misterio oscuro que conecta a sus habitantes.

  • Apocalipsis Z: Nuevo Mundo (Prime Video): misión de suministro a España devastada por el virus se vuelve compleja cuando Roberto, de las seguras Islas Canarias, se une con intenciones secretas.

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  • Coco (Disney Plus): Miguel viaja al mundo de los muertos en busca de respuestas sobre su familia y su pasión por la música. Aunque no es de terror, su temática encaja muy bien con las celebraciones de estas fechas.

  • Scream: Grita antes de morir (Apple TV): un asesino enmascarado comienza a perseguir a un grupo de jóvenes mientras juega con ellos mediante llamadas amenazantes. Un clásico para una noche de Halloween.

  • Sonríe (Netflix): Una psiquiatra empieza a vivir experiencias inexplicables después de presenciar un hecho traumático. Una sonrisa puede ser el comienzo de una pesadilla.

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  • La Purga (Prime Video): durante una noche al año, todos los delitos quedan permitidos y una familia debe defenderse de quienes intentan entrar en su casa.

  • El cadáver de la novia (Netflix/HBO Max): Un joven ensaya sus votos matrimoniales y termina casado accidentalmente con una novia fallecida. Una historia gótica con música, humor y romance.

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