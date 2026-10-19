Feria del Libro en Neiva reunirá cerca de 100 escritores y ofrecerá más de 80 eventos

Desde este martes, 20 de octubre, Neiva será punto de encuentro de escritores, lectores y amantes de la literatura con la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro FilVorágine. Durante cuatro días, el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera acogerá más de 80 actividades y reunirá a cerca de 100 escritores locales, nacionales e internacionales.

En un departamento reconocido por su producción cafetera, la feria también ofrecerá experiencias culinarias y cafeteras vinculadas con la literatura, además de un concurso de robótica y conciertos que ampliarán la oferta cultural del encuentro.

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“Será una programación amplia, diversa y dirigida a todos los públicos, con la participación de 60 escritores huilenses y siete autores nacionales. Entre ellos, destacamos la presencia del escritor y periodista Héctor Abad Faciolince, cuyas obras literarias, dentro de las que sobresale “El olvido que seremos”, le han merecido importantes reconocimientos y galardones, tanto en Colombia como en el ámbito internacional”, anunció el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.

Feria del Libro en Neiva Foto: Gobernación del Huila

Pitalito, Garzón y Palermo serán los municipios invitados de esta edición. Cada uno presentará muestras culturales y literarias para destacar sus tradiciones y la diversidad de las expresiones artísticas de los territorios huilenses.



La secretaria de Cultura del Huila, Liliana Quimbaya, destacó que la FilVorágine busca convertirse en una plataforma para visibilizar y celebrar las creaciones literarias de los autores huilenses.

“Durante los cuatro días de la feria tendremos una serie de eventos, dentro de los cuales destacan presentación de libros, conferencias, conversatorios, talleres de oralidad, de escritura, de creación de personajes, de maquillaje cosplay, concurso de cuentos, actividades experienciales, ancladas a la literatura y actividades culturales”, manifestó Liliana Quimbaya.

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Los eventos se desarrollarán en cuatro escenarios simultáneos: la Plazoleta Cultural José Eustasio Rivera, la tarima interna de la Biblioteca Departamental José Eustasio Rivera, la Sala Literaria y el hall de la Secretaría de Cultura del Huila.

Una de las novedades de esta edición de la feria es la alianza con el Grupo Editorial Planeta que permitirá a los autores huilenses postular sus obras. Los manuscritos serán evaluados por un comité editorial y los seleccionados podrán avanzar en un proceso de coedición, con nuevas oportunidades de publicación y circulación para la literatura regional.

Feria del Libro en Neiva // Foto: Gobernación del Huila