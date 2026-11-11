Murió reconocido músico bogotano, conocido como pionero del rock colombiano

Luto en la música colombiana. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes confirmó el fallecimiento del reconocido músico Jorge Latorre, conocido artísticamente como ‘Kch’, quien murió el pasado 10 de noviembre de 2026, a los 78 años. El artista es recordado por su aporte a la consolidación del rock nacional y por formar parte de algunas de las agrupaciones más representativas de este género en el país.

A través de un mensaje de condolencias, la cartera de Cultura destacó la importancia de Latorre en la historia musical de Colombia y recordó su participación en diferentes proyectos que marcaron los primeros años del rock nacional.

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“El Ministerio de Cultura lamenta el fallecimiento del músico colombiano Jorge Latorre ‘Kch’ (1948–2026), figura fundamental en la historia del rock nacional. Hablar de ‘Kch’ es hablar de los orígenes del rock colombiano; de agrupaciones como Génesis, Los Speakers, Milo A Go-Go, Los Amerindios, Mecánica Nacional y Kch Banda, entre muchas otras”, expresó la entidad.

La noticia generó reacciones entre organizaciones culturales, músicos y colegas que reconocieron su trayectoria y el legado que deja en la escena artística colombiana.



“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos, colegas y a toda la comunidad artística. Su legado permanecerá en la memoria cultural de Colombia”, añadió el Ministerio.

¿Quién era Jorge Latorre, reconocido músico colombiano?

Jorge Latorre nació en Bogotá el 8 de noviembre de 1948 y dedicó gran parte de su vida a la música. Desde sus primeros acercamientos al arte se interesó por la percusión y comenzó su recorrido como músico aficionado, hasta convertirse en un referente de la batería dentro de la escena del rock colombiano.

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A lo largo de su carrera hizo parte de diferentes agrupaciones, entre ellas Los Speakers, Milo A Go-Go, Los Amerindios, Mecánica Nacional y Génesis. Con esta última banda tuvo una de sus etapas más recordadas, pues estuvo vinculado entre 1972 y 1988, periodo en el que contribuyó al desarrollo de uno de los proyectos musicales importantes del país.

Su trabajo también trascendió las presentaciones en vivo. Como baterista independiente participó en grabaciones de álbumes de reconocidos artistas colombianos, entre ellos Francisco ‘Pacho’ Zapata, Claudia de Colombia y Óscar Golden. Además, tuvo experiencias musicales con las orquestas de Marco Rayo, Bandos Club y la Banda del Marciano.

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Su trayectoria no estuvo limitada a la interpretación musical. Latorre también se desempeñó como gestor cultural y promotor del arte, actividades con las que contribuyó al fortalecimiento de los espacios musicales y a la difusión del rock en Colombia.

La Secretaría de Cultura de Bogotá también se pronunció sobre el fallecimiento del músico y destacó su importancia para la memoria artística de la capital y del país.

“El maestro Jorge Latorre, conocido artísticamente como ‘Kch’, deja una huella imborrable en la historia musical de nuestro país. Baterista, gestor cultural y apasionado promotor del arte y la cultura, dedicó su vida a fortalecer y enriquecer la escena del rock nacional”, expresó la entidad.