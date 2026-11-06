Latin Grammy 2026: fecha, dónde ver y cuáles son los colombianos nominados

El 12 de noviembre en Las Vegas, Estado Unidos, se llevará a cabo la 27.ª Entrega Anual de los Latin Grammy, que premia a los artistas, productores y más protagonistas de la música hispana en donde, por supuesto, hay presencia colombiana tanto en la ceremonia como en los nominados.
En los últimos años una de las grandes protagonistas ha sido Karol G, quien se ha llevado diversos premios y llega a esta nueva entrega también con varias nominaciones, demostrando por qué es la número 1 en el género urbano en todo el mundo en la actualidad.
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También nombres como Silvestre Dangond, Carlos Vives, Fonseca, entre otros, suelen ser habituales en estas ceremonias, gracias a que sus trabajos los ponen en el teatro año tras año.
¿Cuándo y dónde ver la entrega de los Latin Grammy 2026?
Como cada año, TNT y HBO Max se encargarán de la transmisión para Latinoamérica de los Latin Grammy. La ceremonia comenzará a partir de las 8:00 de la noche, en donde varios colombianos serán protagonistas de la noche.
Karen Lizarazo, Jorge Celedón y Gusi estarán presentes en la previa de la ceremonia. Algo significativo para tres artistas que han dejado en alto la bandera colombiana en los últimos años llevando los ritmos locales por todo el mundo.
Lista de colombianos nominados a los Latin Grammy 2026
KAROL G
- Grabación del año: “Coleccionando Heridas” (con Marco Antonio Solís)
- Álbum del año: “Tropicoqueta”
- Canción del año: “Coleccionando heridas” (Compositora e intérprete)
- Mejor interpretación urbana: “Dile Luna” (con Eddy Lover)
- Mejor interpretación de reggaetón: “Verano Rosa” (con Feid)
- Mejor álbum de música urbana: “Tropicoqueta”
- Mejor canción regional mexicana: “Ese hombre es malo” (Compositora e intérprete)
Juanes
- Canción del año: “Humano” (Compositor e intérprete)
- Mejor álbum de pop/rock: “Juanesteban”
Feid
- Mejor interpretación urbana: “Se Lo Juro Mor”
- Mejor interpretación de reggaetón: “Verano Rosa” (con Karol G)
- Mejor canción de rap/hip hop: “Poder” (con Lil Supa)
Ryan Castro
- Mejor interpretación urbana: “La Villa” (con Kapo y Gangsta)
- Mejor álbum de música urbana: “Omerta” (con J Balvin)
Kapo
- Mejor interpretación urbana: “La Villa” (con Ryan Castro y Gangsta)
J Balvin
- Mejor álbum de música urbana: “Omerta” (con Ryan Castro)
Beéle
- Mejor álbum de música urbana: “Borondo (5020 Rcrds Sessions)”
- Mejor canción urbana: “Yo y tú” (Compositor e intérprete)
Kevyn Mauricio Cruz (“Keityn”)
- Canción del año: “Coleccionando heridas” (Compositor)
- Mejor canción urbana: “Yo y tú” (Compositor)
Luis Miguel Gómez Castaño
- Canción del año: “Coleccionando heridas” (Compositor)
- Mejor canción pop: “Mi gran amor” (Compositor)
Ovy On The Drums
- Mejor canción urbana: “Yo y tú” (Compositor e intérprete)
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Cristian Andrés Salazar
- Mejor canción urbana: “Yo y tú” (Compositor)
Diego León Vélez
- Mejor canción urbana: “Yo y tú” (Compositor)
Vicente Jiménez (“Vibarco”)
- Canción del año: “Hasta Jesús tuvo un mal día” (Compositor)
- Mejor canción pop/rock: “Hasta Jesús tuvo un mal día” (Compositor)
Monsieur Periné
- Mejor álbum pop contemporáneo: “Instrucciones para ser feliz”
Aria Vega
- Mejor nuevo artista: Nominada en la categoría General.
Esteman
- Mejor álbum pop tradicional: “Amorío” (con Daniela Spalla)
Carlos Vives
- Mejor álbum de cumbia/vallenato: “El Último Disco Vol. 1”
Jorge Celedón y Víctor Naín Jr.
- Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Jorgito”
Gusi
- Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Vallenato Social Club”
Karen Lizarazo
- Mejor álbum de cumbia/vallenato: “El Tiempo Perfecto”
Grupo Niche
- Mejor álbum de salsa: “Más que palabras”
- Mejor canción tropical: “Realidad-Es” (Obra interpretada)
José Aguirre
- Mejor canción tropical: “Realidad-Es” (Compositor)
Fonseca
- Mejor álbum tropical contemporáneo: “Antes que el tiempo se vaya”
Greeicy
- Mejor álbum tropical contemporáneo: “Candela”
Fariana
- Mejor álbum de merengue y/o bachata: “Música para bailar”
Dayhan Díaz
- Mejor álbum tropical tradicional: “Algo nuevo de ayer”
Los Tri-O
- Mejor álbum tropical tradicional: “Orgánico”
Yeisy Rojas
- Mejor canción tropical: “Latino” (Compositora e intérprete)
Hermanos Saboya
- Mejor álbum instrumental: “Peregrino” (con Yamandú Costa)
Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
- Mejor álbum de tango: “Revolucionario Filarmónico” (con Quinteto Revolucionario)
Cantoalegre y Marta Gómez
- Mejor álbum de música latina para niños: “Mil Secretos”
Tu Rockcito
- Mejor álbum de música latina para niños: “Dinosaurios: Una Travesía Cretácica”
Juan Pablo Vega
- Productor del año: Productor del año