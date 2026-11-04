Tres artistas colombianos harán parte de la premiere de los Latin Grammy 2026

Empezó la cuenta regresiva para los Latin Grammy 2026 que se llevará a cabo el jueves, 12 de noviembre, en Las Vegas, Estados Unidos. Por supuesto, en esta edición habrá presencia de artistas colombianos, tanto en las nominaciones y presentaciones, de hecho, se confirmó que tres de ellos estarán en la premiere de la ceremonia.

Los colombianos presentes en la premiere de los Latin Grammy

Karen Lizarazo, Jorge Celedón y Gusi estarán presentes en la previa de la ceremonia. Algo significativo para tres artistas que han dejado en alto la bandera colombiana en los últimos años llevando los ritmos locales por todo el mundo.

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Por ejemplo, Karen Lizarazo se posiciona como la única mujer nominada en su categoría, sumando este reconocimiento a los recibidos en 2020 por Voz de Mujer y en 2025 por De Amor Nadie Se Muere. Su presencia en la Premiere representa un nuevo paso en una carrera dedicada a abrir caminos para las mujeres en el vallenato.

Karen Lizarazo // Foto: suministrada

Para Jorge Celedón es especial en un año que volvió a tour y conectó con su público de manera especial, momentos inolvidables con el álbum La Historia Mía con 10 sencillo que enamoraron a miles y le dieron una nominación en esta entrega de los Grammy.



Jorge Celedón // Foto: Facebook Jorge Celedón

Mismo caso de Gusi, en cuanto a trabajo se refiere con Vallenato Social Club, un álbum que trajo invitados clásicos del vallenato para hacerle un homenaje al género con canciones de todo tipo.

Gusi Foto: Paola España Comunicaciones

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¿Cuándo son los Latin Grammy?

La Premiere del Latin Grammy se celebrará en el MGM Conference Center Marquee Ballroom de Las Vegas, a partir de las 3:00 de la tarde (hora colombiana).

Durante esta ceremonia, en la que se entregan los galardones correspondientes a la mayoría de las categorías, Karen compartirá la programación artística con figuras como Pablo Alborán, Jorge Celedón, Gusi, Carminho, Akapellah, Yerai Cortés, Kakalo, Víctor Nain Jr. y Marina Sena. El evento contará con la conducción de Lila Downs, Daniela Mercury y Niña Pastori.