El inesperado reto de Reykon fuera de los escenarios: se le midió a crear una receta

El cantante colombiano Reykon sorprendió al asumir un desafío lejos de los micrófonos y las tarimas: entrar a una cocina para participar en la creación de una nueva receta.

El artista dejó por un momento su faceta musical y se involucró directamente en la preparación de una propuesta gastronómica que combina su estilo con sabores tradicionales del país.

Reykon // Foto: Facebook Reykon

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La experiencia hizo parte de una alianza entre Burger King, el artista y la campaña Come Más Carne de Cerdo Colombiana, de Porkcolombia, que dio como resultado la Líder King. Se trata de una hamburguesa que integra carne a la parrilla y carne de cerdo 100 % colombiana, una preparación en cuyo desarrollo participó el propio intérprete.

Para Reykon, cuyo nombre de pila es Andrés Felipe Robledo Londoño, el reto representó la oportunidad de explorar un escenario diferente y llevar algunos elementos de la cultura urbana a la gastronomía. Según contó, involucrarse en el proceso creativo fue una experiencia que le permitió salir de su zona de confort.



“Para mí la música siempre ha sido compartir y crear experiencias reales. Salir de mi zona de confort para entrar a las cocinas de Burger King, meterle mano a las recetas y crear algo que combina mi estilo con la sazón de nuestra tierra fue una experiencia increíble. La Líder King tiene toda esa energía de la cultura urbana que nos representa”, comentó el cantante.

Desde la compañía, Sandra Dionissio, directora de Marketing de Burger King Colombia, destacó que la participación del artista en las cocinas fue uno de los elementos diferenciadores de la iniciativa. La directiva aseguró que la intención era sorprender a los consumidores con una propuesta que se apartara de las colaboraciones habituales.

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Por su parte, Alejandro Laverde, director de Marketing de Porkcolombia, señaló que este tipo de alianzas permite mostrar la versatilidad de la carne de cerdo nacional y acercarla a nuevos públicos, especialmente en categorías como las comidas rápidas.

La presentación oficial de esta propuesta se realizó en Bogotá, durante un evento que reunió a representantes de la industria, figuras del entretenimiento y creadores de contenido. Allí se dio a conocer el resultado de esta colaboración entre música y gastronomía, en la que Reykon asumió un papel distinto al que acostumbra frente a sus seguidores.