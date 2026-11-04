Por primera vez, el dancehall llega a los 14 Cañonazos de Discos Fuentes con “Algarete”

El dancehall colombiano sigue conquistando escenarios y ahora hace historia con “Algarete”, la canción de Bomby, Dimeloking y Andy G que llega por primera vez a los 14 Cañonazos de Discos Fuentes, en su edición número 66. El tema fusiona los sonidos urbanos con la tradición musical del Caribe colombiano, demostrando que es posible innovar sin perder las raíces.

La canción nació durante un campamento de creación musical en Cartagena, donde los artistas buscaron construir un tema con esencia playera. El resultado fue una propuesta que combina el ritmo del dancehall con un sample de “Charanga Campesina”, composición de Calixto Ochoa, reconocido referente de la música tropical colombiana.

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En su producción participaron Nerson Córdoba Murillo, Andrés Felipe Del Risco y Elkin Jesús De La Hoz Rico. La mezcla estuvo a cargo de Boxian y la masterización de Walberto Torres.

Tres artistas, una misma esencia

Cada integrante aporta una identidad particular al proyecto. Bomby, proveniente de la Comuna 13 de Medellín, incorpora sus raíces afrocolombianas y la influencia de la música del Pacífico. Dimeloking, desde Barranquilla, suma su experiencia como impulsor de nuevos talentos de la escena urbana, mientras Andy G, cantante, compositor y fundador de GMG Empire, representa el sabor musical de la capital del Atlántico.

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Del Caribe para toda Colombia

Aunque “Algarete” tiene una marcada identidad costeña, su alcance trasciende las fronteras regionales. Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga hacen parte de las ciudades donde los artistas conectan con sus oyentes.