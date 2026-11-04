Feid confirma tour en 2027: esto se sabe de posibles ciudades y fechas

Lo que era un rumor, ahora es una realidad. A través de su cuenta de Instagram, Feid confirmó que regresa a tour en 2027 con el concepto del Green Print y el EP de ‘El Club De Las 19 Flores’, sus dos recientes trabajos y según se pudo ver en el video que confirma la noticia.

Aunque se supo que, tal vez, dé más información en los próximos días, lo más seguro es que las ciudades colombianas que hagan parte del tour sean Medellín y Bogotá como confirmadas, al igual que podrían ser tentativas Cali o Barranquilla, ciudades las cuales ha querido visitar antes.

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Lo que no se ha confirmado es si será tour de arenas o estados, pues, para muchos, ‘Ferxxo’ está listo para llenar por primera vez el estadio Nemesio Camacho El Campín como lo han hecho sus colegas y amigos Maluma, J Balvin, Ryan Castro, Bad Bunny o Nicky Jam.

Feid en La Macarena // Foto: Instagram @feid

Además, si llegar a ser mundial, se espera conocer qué ciudades en Latinoamérica, Europa o Estados Unidos podrían entrar en la gira, aunque recordando los viajes del ‘Ferxxo’ se podría hablar de Buenos Aires, Ciudad de México, Nueva York, Madrid, Miami, San Juan, entre otros, las cuales visitó en su ‘Coffe Party’ o su ‘Feid vs. Ferxxo’.



En cuanto a fechas, todo será en 2027 y seguramente podría iniciar en los primeros meses del año.

El concepto que usarían seria el mismo que en el ‘Club De Las 19 Flores’ tal como se ve en el video con el nombre de ‘The Green Star’. Este seria el regreso triunfal del paisa a los grandes escenarios tras su ‘Feid vs. Ferxxo’ o su reciente ‘Meet & Greet’ en La Macarena, a la espera si será solo de estadios como lo han hecho mucho de sus colegas y amigos.

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El Green Print es el proyecto actual de Feid, el cual, hasta ahora, ha tenido dos EP y a la espera de un tercero este noviembre al lado de Álvaro Díaz, además de uno final que tendría muchas más sorpresas.