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Blu Radio  / Entretenimiento  / Feid y Omar Courtz hacen canción juntos: así suena el remix de "Paradixxe"

Feid y Omar Courtz hacen canción juntos: así suena el remix de "Paradixxe"

La éxitosa canción de Feid con Pirlo y Americano dio un salto al sumarse Myke Towers y Omar Courtz, consiguiendo millones de reproducciones en poco tiempo.

Al fin Feid y Omar Courtz hacen canción.jpg
Al fin Feid y Omar Courtz hacen canció //
Foto: Feid
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

El 2026 está siendo un año especial para Salomón Villada Hoyos, conocido como Feid, debido a que el trabajo de su 'Green Print' le ha permitido posicionarse nuevamente en las principales listas de reproducción y volviendo a conectar con sus fans en una giras pequeñas.

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Pero la llegada de "Paradixxe" fue el 'boom' que esperaba el paisa, al lado de Pirlo y Americana para llegar a liderar la primera posición de Spotiy. Pero no era suficiente y este domingo salió el remix de este sencillo con Omar Courtz y Myke Towers, cumpliéndose así la unión entre 'Ousi' y 'Ferxxo'.

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El lanzamiento del ‘Club De Las 19 Flores’ de Feid ha sido un nuevo acierto para el artista paisa, cuyo nombre vuelve a ocupar los titulares y las conversaciones entre sus seguidores. Sin embargo, entre los temas que han llamado la atención del público, “Paradixe” se ha destacado por su rápida acogida y su capacidad para convertirse en una de las canciones más escuchadas del momento.

“Paradixe” supera a todos en el ranking colombiano

Uno de los aspectos más destacados de este resultado es que ‘Paradixe’ consiguió superar a ‘Bby Wow’ en el Top 50 de Spotify Colombia. Esta última canción mantiene una fuerte presencia a nivel mundial y ha logrado dominar posiciones destacadas en los rankings, lo que hace aún más significativo el avance del tema de Feid, Pirlo y Americano en el mercado colombiano.

El movimiento en las listas refleja la rapidez con la que una canción puede ganar terreno cuando conecta con el público y acumula reproducciones de manera constante. En este caso, “Paradixe” se convirtió en protagonista de la conversación musical, consolidando su presencia entre los oyentes colombianos.

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Con este resultado, Feid reafirma su capacidad para mantenerse vigente dentro de la escena urbana, mientras Pirlo y Americano también hacen parte de una colaboración que gana fuerza en el entorno digital.

Feid, Pirlo y Americana.jpg
Feid, Pirlo y Americano //
Foto: Instagram @feid

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