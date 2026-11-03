Feid y Omar Courtz hacen canción juntos: así suena el remix de "Paradixxe"

El 2026 está siendo un año especial para Salomón Villada Hoyos, conocido como Feid, debido a que el trabajo de su 'Green Print' le ha permitido posicionarse nuevamente en las principales listas de reproducción y volviendo a conectar con sus fans en una giras pequeñas.

Pero la llegada de "Paradixxe" fue el 'boom' que esperaba el paisa, al lado de Pirlo y Americana para llegar a liderar la primera posición de Spotiy. Pero no era suficiente y este domingo salió el remix de este sencillo con Omar Courtz y Myke Towers, cumpliéndose así la unión entre 'Ousi' y 'Ferxxo'.

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El lanzamiento del ‘Club De Las 19 Flores’ de Feid ha sido un nuevo acierto para el artista paisa, cuyo nombre vuelve a ocupar los titulares y las conversaciones entre sus seguidores. Sin embargo, entre los temas que han llamado la atención del público, “Paradixe” se ha destacado por su rápida acogida y su capacidad para convertirse en una de las canciones más escuchadas del momento.

“Paradixe” supera a todos en el ranking colombiano

Uno de los aspectos más destacados de este resultado es que ‘Paradixe’ consiguió superar a ‘Bby Wow’ en el Top 50 de Spotify Colombia. Esta última canción mantiene una fuerte presencia a nivel mundial y ha logrado dominar posiciones destacadas en los rankings, lo que hace aún más significativo el avance del tema de Feid, Pirlo y Americano en el mercado colombiano.



El movimiento en las listas refleja la rapidez con la que una canción puede ganar terreno cuando conecta con el público y acumula reproducciones de manera constante. En este caso, “Paradixe” se convirtió en protagonista de la conversación musical, consolidando su presencia entre los oyentes colombianos.

Con este resultado, Feid reafirma su capacidad para mantenerse vigente dentro de la escena urbana, mientras Pirlo y Americano también hacen parte de una colaboración que gana fuerza en el entorno digital.

Feid, Pirlo y Americano // Foto: Instagram @feid