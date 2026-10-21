Feid y Álvaro Díaz revelan canciones de su EP: ¿cuál es la fecha de estreno?

Babysita Mor, nombre que llevaría el próximo EP entre Feid y Álvaro Díaz, estaría cerca de llegar. Durante una transmisión en directo por TikTok, el colombiano y el puertorriqueño compartieron durante varias horas para definir las canciones que harán parte del producto final, acompañados por varios de los productores involucrados en el proyecto, entre ellos Tainy, quien tiene una fuerte participación en este trabajo.

En total, Feid y Álvaro Díaz hicieron 22 canciones juntos, pero aseguraron que solo siete harán parte del EP. De estas, “Duolingo”, “Lagrimita” y “Romances del Río” ya fueron aprobadas para ver la luz, por lo que todavía están definiendo cuáles serán las otras cuatro canciones que se estrenarán oficialmente como parte de este universo del Green Print del Ferxxo.

2 nuevos previews de Feid y Alvarito que tambien suenan a PALOS!! “Un follow” y “Una lagrimita” 🔥😮‍💨 pic.twitter.com/87kYn09dPb — Yan🫆 (@Yanlu92) October 21, 2026

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Aunque no confirmaron una fecha exacta de lanzamiento, el 29 de octubre podría ser el día en que el proyecto llegue al público, pues ambos mencionaron que quieren que salga antes de que termine el mes. Por esta razón, tomaron este miércoles para terminar de pulir el material junto a los productores y dejar listo el proyecto final.

Lo particular de este proceso es que lo hicieron en compañía de sus seguidores, conversando con ellos y mostrando parte del trabajo que existe detrás de la creación de un EP. De esta manera, los fanáticos pudieron conocer de cerca cómo Feid y Álvaro Díaz estaban tomando las decisiones finales sobre las canciones que harán parte del proyecto.



Este trabajo ha esperado durante años, pues varias de las canciones fueron creadas antes de proyectos como Omakase y Ferxxocalipsis, entre otros. La relación entre ambos artistas siempre ha sido cercana, pero ahora llegó el momento de convertir esas canciones que llevaban tiempo guardadas en un trabajo conjunto desarrollado de manera profesional, de la mano de productores como Tainy, ICON y otros productores involucrados en el proyecto.