Blessd se destapa contando su relación actual con Ryan Castro y Feid: "Dios lo bendiga"

Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, ha sido uno de los artistas más escuchados en Colombia en los últimos años, pero, por desgracia, las polémicas también han sido parte del camino y una de las más recordadas ha sido con Feid, a quien le dedicó en su momentos trinos en X.

Han pasado dos años desde su problema en la final de Copa América y, nuevamente, el artista habló del tema durante entrevista con Kerry Cambell a quien le aseguró que "no ha vuelto a hablar con él" y no le interesa, pero espera que "Dios lo bendiga".

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"Que Dios lo bendiga. No me interesa nada de la vidfa de él, estoy seguro que a él tampoco le interesa nada de mi vida, simplemente un incoveniente que se dio. Yo sé por qué, él sabe por qué (...) No me interesa salir a hablarlo y estoy seguro que él tampoco", expresó.

Sin embargo, lo llamativo fue cuando se habló de su relación con Ryan Castro, pese que eran los más unidos en sus inicios sacando temas como "Quién Te Ve", "Lejanía", "Palabras sobran", entre otras, que hicieron que este dúo fuese de los más famosos, pero desde 2024 no se han vuelto a ver juntos ni en conciertos ni en canciones.



Ante esta inquietud, dice, que todo está bien con el 'Cantante del Guetto', sino que "cada uno se encuentra enfocado en lo suyo". Pero recuerda con cariño todo lo que hicieron juntos y las cosas que lograron en poco tiempo para "darle un nuevo aire al género".

"Cada uno cogió por su lado. Ni la mala de acá ni la mala de allá, simplemente que cada uno cogió su línea. No nos tenemos que saludar todos los días ni hablar todos los días y estar todos los días juntos como pa...", fueron las palabras de él sobre el tema.