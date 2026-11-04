Entre el desamor y la doble moral: Luister La Voz presenta "Calle Pública"

El artista cartagenero Luister La Voz presenta “Calle Pública”, su nuevo sencillo y la única canción inédita de su EP “Tu Terapia Favorita”, un proyecto completamente acústico que revisita algunos de los temas más representativos de su trayectoria musical. La canción estará disponible desde este 4 de noviembre de 2026.

En esta nueva entrega, el cantante aborda el desamor, la decepción y las falsas apariencias a través de una historia sobre una persona que proyecta humildad e inocencia, pero cuyas acciones revelan una realidad diferente. Con una interpretación cargada de emoción, Luister convierte las contradicciones y la doble moral en el centro de su relato.

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“Tanto que dices tener humildad, pero eres pura vanidad”, expresa una de las frases más contundentes de la canción, en la que el artista retrata el desencanto de descubrir que alguien no era quien aparentaba ser. “Calle Pública” también juega con la imagen de una persona que se mostraba como intocable y exclusiva, pero que termina perdiendo aquello que la hacía especial.

Luister La Voz // Foto: suministrada

Un lanzamiento inédito dentro de su propuesta acústica

“Calle Pública” forma parte de “Tu Terapia Favorita”, un EP compuesto por cuatro canciones: “Vulnerable”, “Calle Pública”, “Feliz Cumpleaños” y “Ozono”. El proyecto propone una nueva manera de escuchar el repertorio del artista, apostándole a los sonidos acústicos, la cercanía y la conexión emocional con el público.

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Mientras tres canciones son nuevas versiones de temas previamente publicados, “Calle Pública” se presenta como la única composición inédita del EP y una oportunidad para descubrir otra faceta musical del intérprete cartagenero.

Con este lanzamiento, Luister La Voz continúa explorando historias de amor y desamor desde una perspectiva más íntima, demostrando que las emociones y las experiencias personales siguen siendo protagonistas de su propuesta artística.