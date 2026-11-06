Precios y localidades de Maluma en Bogotá: ¿por qué no hizo estadio esta vez?

En un aeropuerto, " type="text/html">Maluma confirmó su nuevo tour "Loco x Volver" que comenzará en casa: en Bogotá, Colombia. El paisa no anunció Medellín, pero se reunirá con su tierra en el inicio de la gira en El Corazón de Bogotá - Arena en donde ofrecerá un show íntimo el 5 de febrero de 2027.

De acuerdo con sus palabras, esta gira será especial ya que será la que más lo acercará con todos sus fans en comparación con las anteriores, además que tendrá diversas sorpresas durante el tour y en cada ciudad que vaya visitando en 2027.

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¿Dónde comprar boletas para Maluma en 2027?

La venta para El Corazón de Bogotá – Arena se llevará a cabo a través de TuBoleta. La gira arranca en febrero de 2027, y la preventa para clientes Visa iniciará el 9 de noviembre de 2026 para los conciertos en Bogotá y el 12 de noviembre para Buenos Aires y Córdoba.

“Es un orgullo acompañar a nuestros clientes en el regreso de uno de los artistas colombianos más reconocidos en el mundo y sumar ventajas concretas para que puedan disfrutarlo. Con las tarjetas de crédito Visa Bancolombia tendrán acceso anticipado a las entradas y, además, la posibilidad de financiar su compra, un beneficio que amplía las opciones para quienes quieren asistir al concierto”, expresaron desde Visa.



Maluma y Bogotá // Foto: AFP / suministrada

Precios y localidades de Maluma en Bogotá

Tercer piso lateral (301 / 319): $216.500. Visual restringida.

$216.500. Visual restringida. Tercer piso (302-304 / 316-318) : $300.600.

: $300.600. Tercer piso central (305-315) : $336.700.

: $336.700. Segundo piso lateral (201 / 219): $360.700. Visual restringida.

$360.700. Visual restringida. Segundo piso (202-218): $505.000.

$505.000. Platea: $601.200. Admisión general, frente al escenario.

$601.200. Admisión general, frente al escenario. Segundo piso preferencial (202-205 / 215-218) : $601.200.

: $601.200. Tribuna Fan Sur: $901.800. Al lado del escenario.

¿Por qué el concierto de Maluma no será en estadio?

El 5 de febrero de 2027, Maluma se presentará en El Corazón de Bogotá - Arena (antes Movistar) con una propuesta especial de la cual dará más detalles con el paso de las semanas. La sorpresa fue no ver a Medellín en la lista; sin embargo, al igual que Karol G, no anunciaron nada debido a que esperarán el estadio Atanasio Girardot que estará disponible hasta finales de ese año.

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La razón de elegir una arena es para ofrecer algo más íntimo y cercano con todos sus fans, algo que no permiten los mega escenarios en los cuales ha estado a lo largo de su carrera.