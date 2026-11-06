Feid, Blessd y Hamilton lideran estrenos musicales de la semana: estas son las novedades

La música urbana vuelve a marcar la agenda de lanzamientos con nuevas canciones de Feid, Blessd y Hamilton, tres artistas colombianos que presentan propuestas con diferentes sonidos y colaboraciones internacionales. A ellos se suman Nicky Jam, Farruko, Fariana y otros nombres de la escena latina que llegan con sencillos y álbumes para renovar las playlists.

El 2026 ha sido un año importante para Salomón Villada Hoyos, conocido artísticamente como Feid. El cantante paisa ha vuelto a posicionarse en las principales listas de reproducción gracias a su proyecto Green Print y al lanzamiento de Club De Las 19 Flores, con el que ha fortalecido la conexión con sus seguidores.

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Uno de los temas que más ha llamado la atención es ‘Paradixxe’, canción que lanzó junto a Pirlo y Americana y que alcanzó una importante acogida en plataformas digitales. Ahora, el artista presenta el remix del sencillo junto a Omar Courtz y Myke Towers, una colaboración que reúne a Ferxxo con Ousi y amplía la propuesta musical de este lanzamiento.

Después de generar expectativa entre sus seguidores, Blessd presenta oficialmente ‘Window Shopper’, un sencillo de reguetón producido por SOG que combina seducción, lujo y referencias a la cultura urbana de Nueva York.



La canción, que durante un tiempo fue una de las más solicitadas por sus fanáticos, incorpora un guiño a ‘Window Shopper’, uno de los temas reconocidos del rapero 50 Cent. El videoclip oficial fue grabado en Ciudad de México e incluye imágenes de lugares emblemáticos como el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución.

El artista cartagenero Hamilton presenta ‘Arroz con Huevo’, una colaboración con el cantante panameño SECH que combina romanticismo, sonidos caribeños y ritmos urbanos.

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Lanzada el 5 de noviembre de 2026, la canción fusiona elementos de Afrobeats y Kompa para conectar las raíces afrocaribeñas de ambos intérpretes. Su título toma como inspiración uno de los platos más tradicionales de Colombia y lo convierte en una metáfora de las cosas sencillas que siempre provocan volver.

La letra habla de atracción, besos y el deseo de prolongar los momentos junto a alguien especial, con un coro que invita a disfrutar del amor sin afanes.

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Otros estrenos musicales de la semana

Además de los tres lanzamientos destacados, la semana llega con nuevas canciones y proyectos de artistas de diferentes géneros y países.



Juanes – ‘25 Aniversario’: el cantante colombiano celebra sus 25 años de trayectoria con una recopilación de 25 canciones que han marcado su carrera. El álbum reúne algunos de sus mayores éxitos y está disponible en plataformas digitales, CD y vinilo.

Manuel Turizo y J Balvin – ‘Apambichao, Vol. 2’: el cantante presenta un proyecto de 10 canciones en el que explora sonidos como merengue, afro, salsa, merenguetón, reguetón y música regional mexicana. El álbum incluye ‘Como Fuera’, su primera colaboración con J Balvin, cuyo videoclip fue grabado en Nueva York.

Nicky Jam – ‘Tesoriiito’: el artista presenta una canción romántica sobre la complicidad y los pequeños momentos en pareja. Es el primer adelanto de su próximo álbum, previsto para principios de 2027. El videoclip cuenta, por primera vez, con la participación de su esposa.

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Farruko y Steve Aoki – Remix de ‘Madrid’: el artista puertorriqueño presenta una nueva versión de su canción junto al reconocido DJ y productor. La propuesta combina música electrónica, Afrobeats y sintetizadores.

C. Tangana – ‘Milko Freestyle’: el artista español regresa con un sencillo y videoclip en clave de rap, en el que reflexiona sobre su vida, la paternidad, la amistad y los cambios que ha experimentado en los últimos años.

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Luis Alfonso – ‘Bella Bonita y Contentosa’: después del éxito de ‘Bella y Bonita’, que superó los 2,4 millones de videos en TikTok, el cantante presenta una nueva versión con sabor colombiano y una apuesta festiva para la temporada de fin de año.

Grupo Firme y El Esparza – ‘Cuando Yo Me Muera’: la agrupación mexicana se une al cantautor Omar Eduardo Esparza en una canción de música regional mexicana que nació de una dinámica con sus seguidores en redes sociales. El tema propone recordar la vida desde una perspectiva festiva.

Fariana, Rayo & Toby y Totoy El Frío – ‘ULA ULA’: la colaboración reúne el dancehall de San Andrés, el rap barranquillero y el estilo urbano de Fariana. La canción mezcla chanteo y ritmos caribeños en una propuesta bailable.

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Carlos Rivera – ‘Las Vidas Que Tú Quieras’ (versión acústica): el cantautor mexicano presenta una nueva interpretación de uno de los temas favoritos de su álbum ¡VIDA MÉXICO!. El lanzamiento llega acompañado de un video acústico y la canción supera los 10 millones de reproducciones combinadas.

Jerry Di y Juliana – ‘Bendito’: los artistas presentan una colaboración romántica que habla de dos personas que vuelven a creer en el amor después de encontrar una conexión inesperada. La canción mezcla pop latino, Afrobeats y ritmos caribeños.

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BOM – Álbum debut: el proyecto presenta un disco de 10 canciones, con producción artística de Ale Sergi y Mauro de Tommaso. El lanzamiento llega después de ‘Bailar o Morir’.

Carabin3 – ‘Europea’: el artista paisa presenta una canción inspirada en una mujer cuya belleza le recordó a una modelo europea. El lanzamiento llega después del impacto de ‘versAAce’, su colaboración con Anuel AA.

J Álvarez y Arelys Henao – ‘Cuando te perdí’: los artistas presentan una colaboración que une el reguetón puertorriqueño con la música popular colombiana. La canción cuenta una historia de amor, ausencia y arrepentimiento, y busca conectar a los seguidores de ambos géneros a través de una propuesta que reúne dos estilos musicales latinoamericanos.

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Cali Flow Latino – ‘BASIQUITO’: la agrupación regresa con una propuesta que combina salsa choke y música urbana. La canción invita a bailar y celebra los sonidos y la identidad musical del Valle del Cauca.

Luister La Voz – ‘Calle Pública’: el cantante aborda el desamor, la decepción y las falsas apariencias a través de una historia sobre una persona que proyecta humildad e inocencia, pero cuyas acciones revelan una realidad diferente. Con una interpretación cargada de emoción.

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Nasa Histoires y Penyair – ‘Sueños de papel’: la banda y el rapero colombiano presentan una colaboración que mezcla funk, rock, jazz y rap. La canción aborda temas de protesta y conciencia social.

M.A.D FELLAZ – ‘TABOGO ZOO’: el grupo presenta un álbum de 21 canciones que explora diferentes expresiones del hip hop bogotano y retrata los códigos, personajes y sonidos de la capital.

Kraken – ‘Kraken I’ (nueva grabación): el proyecto Kraken Resurrección presenta una versión renovada del álbum debut de la agrupación. Los integrantes fundadores regrabaron los instrumentos, mientras se conserva la voz original de Elkin Ramírez.

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Chelo Hop – ‘Manos’: la rapera bogotana estrena el tercer sencillo de Anatomía, su primer álbum. El tema aborda la creación artística, el hip hop y el impacto que puede tener la música en quienes la escuchan.

María Clara - 'Todos me miran': a través de esta interpretación, María Clara busca transmitir un mensaje de transformación, fortaleza y reconstrucción personal, inspirado en la historia de una mujer que vuelve a reconocerse.