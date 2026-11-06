Reconocida actriz murió a los 50 años tras una emergencia cardíaca: esto se sabe

La industria del entretenimiento está de luto por la muerte de una reconocida actriz, modelo y empresaria que falleció a los 50 años, luego de permanecer varios días hospitalizada por una emergencia médica.

La artista sufrió una complicación cardíaca que terminó causándole la muerte, pese a recibir atención especializada.

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Se trata de Kimmarie Johnson, actriz estadounidense cuyo fallecimiento fue confirmado por su sobrina, Rhonda Scott, al medio de comunicación TMZ. Según explicó, la intérprete murió el miércoles 4 de noviembre en Los Ángeles, California, después de sufrir un incidente cardíaco el pasado 27 de octubre, cuando se encontraba en su vivienda.

Participó en en la serie "Beverly Hills, 90210" y en la película "Dude, Where's My Car?". Foto: Redes sociales

Tras la emergencia, fue trasladada al hospital Cedars-Sinai, donde los especialistas le diagnosticaron un aneurisma cardíaco. Johnson permaneció bajo atención médica durante varios días, pero no logró recuperarse de esta complicación.



Scott también recordó a su tía y destacó la energía positiva que transmitía a quienes compartían con ella, además de expresar el impacto que dejó su partida entre sus familiares y personas cercanas.

¿Quién era Kimmarie Johnson y cuál fue su trayectoria artística?

Kimmarie Johnson nació en Wilkinsburg, Pensilvania, Estados Unidos. Antes de abrirse camino en la industria del entretenimiento, trabajó como azafata y comenzó a ganar reconocimiento en el mundo de los concursos de belleza. En 1993 obtuvo el título de Miss Pennsylvania USA, un logro que marcó una etapa importante en su vida profesional.

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Posteriormente, se trasladó a Los Ángeles con el propósito de desarrollar su carrera artística. Su primera aparición televisiva registrada ocurrió en 1998, cuando participó en un episodio de la reconocida serie Beverly Hills, 90210, producción que le permitió empezar a ganar visibilidad en la pantalla.

Entre sus trabajos más recordados también se encuentra su participación en V.I.P., serie protagonizada por Pamela Anderson, y en la comedia cinematográfica Colega, ¿dónde está mi coche?, estrenada en el año 2000 y protagonizada por Ashton Kutcher y Seann William Scott.

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A lo largo de su carrera, Johnson también hizo parte de otras producciones para cine y televisión. Entre sus créditos figuran las películas Break a Leg, Gang Warz, Spanish Fly, Shadow Fury y The Summer of Massacre. Asimismo, participó en la producción televisiva Wanda at Large.

Su última aparición actoral registrada fue en un episodio de la serie Tucker’s War, en 2017. Sin embargo, su actividad profesional no se limitó a la interpretación, pues también incursionó en la producción audiovisual y llegó a desempeñarse como productora ejecutiva de diferentes proyectos cinematográficos.