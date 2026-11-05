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Blu Radio  / Entretenimiento  / La narrativa de 'Palacio' lidera estrenos en Netflix en noviembre de 2026

La narrativa de 'Palacio' lidera estrenos en Netflix en noviembre de 2026

La serie hace parte de una investigación extensa, construida a lo largo de más de 7 años a partir de documentos, testimonios y entrevistas.

Serie del Palacio de Justicia
Serie del Palacio de Justicia //
Foto: Netflix
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

Mes a mes, Netflix llega con nuevas producciones a su plataforma y, en esta ocasión, llega con una serie que revive uno de los episodios más difíciles de la historia de Colombia cuando en noviembre de 1985 el M-19 se tomó el Palacio de Justicia a la fuerza.

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Netflix estrenará una serie basada en una investigación extensa, construida a lo largo de más de 7 años a partir de documentos, testimonios y entrevistas, considerando múltiples ángulos y conectando eventos de este trágico hecho para el país, la cual llegará a la plataforma el próximo 6 de noviembre, la cual liderará la extensa lista de este mes.

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Entre los lanzamientos destacados están Palacio, La ley de Alicia, la tercera temporada de La emperatriz, la segunda entrega de The Hunting Wives y el documental sobre el boxeador Tyson Fury. Además, la plataforma transmitirá en vivo el partido de la NFL entre Packers y Rams, el 25 de noviembre.

Lista de estrenos de Netflix en noviembre de 2026

Series

  • Palacio (6 de noviembre).
  • La ley de Alicia (11 de noviembre).
  • Como hermanos: Temporada 2 (12 de noviembre).
  • La emperatriz: Temporada 3 (12 de noviembre).
  • Gordon (18 de noviembre).
  • El secuestro de Toos van der Valk (26 de noviembre).
  • The Hunting Wives: Temporada 2 (26 de noviembre).

Películas

  • La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta (4 de noviembre).
  • Un amor posible (6 de noviembre).
  • Quasimodo, el alma de París (27 de noviembre).
  • El niño (27 de noviembre).

Documentales y especiales

  • Los juicios de Karen Read (23 de noviembre).
  • Tyson Fury (27 de noviembre).

Eventos en vivo

  • NFL en Netflix: Packers vs. Rams (25 de noviembre).

Niñez y familia

  • La casa de perritos de Doozie (9 de noviembre).
  • Hermanastras (20 de noviembre).
  • Sesame Street: Plaza Sésamo: Volumen 4 (23 de noviembre).
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