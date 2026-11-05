La narrativa de 'Palacio' lidera estrenos en Netflix en noviembre de 2026

Mes a mes, Netflix llega con nuevas producciones a su plataforma y, en esta ocasión, llega con una serie que revive uno de los episodios más difíciles de la historia de Colombia cuando en noviembre de 1985 el M-19 se tomó el Palacio de Justicia a la fuerza.

Netflix estrenará una serie basada en una investigación extensa, construida a lo largo de más de 7 años a partir de documentos, testimonios y entrevistas, considerando múltiples ángulos y conectando eventos de este trágico hecho para el país, la cual llegará a la plataforma el próximo 6 de noviembre, la cual liderará la extensa lista de este mes.

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Entre los lanzamientos destacados están Palacio, La ley de Alicia, la tercera temporada de La emperatriz, la segunda entrega de The Hunting Wives y el documental sobre el boxeador Tyson Fury. Además, la plataforma transmitirá en vivo el partido de la NFL entre Packers y Rams, el 25 de noviembre.

Lista de estrenos de Netflix en noviembre de 2026

Series

Palacio (6 de noviembre).

La ley de Alicia (11 de noviembre).

Como hermanos: Temporada 2 (12 de noviembre).

La emperatriz: Temporada 3 (12 de noviembre).

Gordon (18 de noviembre).

El secuestro de Toos van der Valk (26 de noviembre).

The Hunting Wives: Temporada 2 (26 de noviembre).

Películas

La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta (4 de noviembre).

Un amor posible (6 de noviembre).

Quasimodo, el alma de París (27 de noviembre).

El niño (27 de noviembre).

Documentales y especiales

Los juicios de Karen Read (23 de noviembre).

Tyson Fury (27 de noviembre).

Eventos en vivo

NFL en Netflix: Packers vs. Rams (25 de noviembre).

Niñez y familia