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Blu Radio  / Entretenimiento  / Nicky Jam sorprende con un videoclip junto a su esposa y alista una noche musical en Cali

Nicky Jam sorprende con un videoclip junto a su esposa y alista una noche musical en Cali

En medio de esta nueva etapa musical, Nicky Jam también se alista para reencontrarse con el público colombiano

Nicky Jam sobre conciertos en Colombia.jpg
Nicky Jam //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

El cantante Nicky Jam presenta “Tesoriiito”, su nuevo sencillo con el que apuesta por una propuesta romántica que celebra el amor, la complicidad y los pequeños momentos de la vida. El lanzamiento marca el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, previsto para principios de 2027.

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La canción llega acompañada de un videoclip de estética cinematográfica, grabado en escenarios emblemáticos de Miami, como Virginia Key y Key Biscayne. En esta producción, el artista comparte por primera vez protagonismo frente a las cámaras con su esposa, en una historia que transcurre a bordo de un clásico Chevrolet Caprice de 1973.

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Con esta propuesta, el artista puertorriqueño-estadounidense demuestra una vez más su capacidad de reinventarse musicalmente, sin perder la esencia que lo ha convertido en una de las figuras más representativas del género urbano latino.

Nicky Jam llega al Estadio Pascual Guerrero

En medio de esta nueva etapa musical, Nicky Jam también se alista para reencontrarse con el público colombiano. El próximo 21 de noviembre de 2026, el cantante llegará al Estadio Pascual Guerrero, en Cali, para protagonizar una noche cargada de reguetón y grandes éxitos.

El concierto, que se realizará en el sector occidental del estadio, contará también con las presentaciones de Corridos del Rey, Juan Duque y DJ Vett, quienes complementarán una jornada musical para diferentes generaciones.

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Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por los temas más representativos de la trayectoria de Nicky Jam, junto con la expectativa de conocer parte de su nueva propuesta artística, encabezada por “Tesoriiito”.

Nicky Jam se presenta en el escenario durante la 23a Entrega Anual del Latin GRAMMY en el Michelob U.jpg

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