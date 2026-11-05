Jhon Alex Castaño regresa al El Corazón de Bogotá - Arena para celebrar su cumpleaños

Tras su exitoso concierto en septiembre, Jhon Alex Castaño regresa al El Corazón de Bogotá - Arena el 10 de abril de 2027, esta vez para celebrar su cumpleaños al lado de miles de fanáticos y amigos en donde hará un recorrido por su música, su vida personal y todos los recuerdos que lo llevaron hasta donde está ahora.

"Después de su primer encuentro con el público en este escenario, el artista vuelve con una razón muy especial para celebrar. Esta vez, la fiesta lleva su nombre: “El Cumpleaños del Rey del Chupe”, una invitación a reunirse con los amigos, la familia, la pareja y todos esos compañeros de canciones con los que se han compartido amores, desamores, tragos y momentos inolvidables", explicaron desde la organización.

Publicidad

En conversación con Blu Radio, Jhon Alex Castaño aseguró que este es algo grande por su cumpleaños, para poder hacerlo al lado de todos sus seguidores y esperando que no se llene solo por ser un concierto, sino por una reunión para celebrar en grande.

"Dejamos la vara re alta en la pasada y traemos sorpresas que seguramente que les va a encantar. Van a ver al Rey del Chupe convertido en una locura, son muchos años y con todas las ganas, toda la energía de hacerlo. Vamos a tener trovadores, eso no va a faltar", expresó.



Canciones como “Déjala que se vaya”, “Dos razones”, “De bar en bar”, “Amigos con derechos” y “El Rey del Chupe” hacen parte de ese repertorio que ha acompañado tantas reuniones, celebraciones y noches de despecho en Colombia.

Foto: Instagram @jhonaelexcastano

Precios y localidades de Jhon Alex Castaño en Bogotá