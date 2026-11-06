Maluma se va de tour por el mundo y arranca en Bogotá en febrero de 2027

Más de 10 años de carrera le han permitido a Juan Luis Londoño, mejor conocido en la música como Maluma, recordar que lo más importante en la vida es recordar de dónde se nace y se crece, por eso, lanzó " type="text/html">"Loco x Volver", un álbum que era el resumen de eso que quería decirle al mundo del orgullo que para él es ser colombiano.

Pero la propuesta no debía quedarse ahí, sino que para entender mejor el concepto y la intimidad del mismo, el artista debía volverse a encontrar con sus fanáticos y de ahí nacional "Loco x Volver World Tour". La nueva gira del paisa será la más personal de su carrera, alejándose de los mega escenarios para una propuesta más íntima con todos sus seguidores.

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Gira que comenzará en casa: Colombia. El 5 de febrero de 2027, Maluma se presentará en El Corazón de Bogotá - Arena (antes Movistar) con una propuesta especial de la cual dará más detalles con el paso de las semanas. La sorpresa fue no ver a Medellín en la lista; sin embargo, al igual que Karol G, no anunciaron nada debido a que esperarán el estadio Atanasio Girardot que estará disponible hasta finales de ese año.

Maluma y Bogotá // Foto: AFP / suministrada

De igual manera, Bogotá siempre será una ciudad importante en su carrera y por eso arranca en casa, recordando que la capital le dio crecimiento y relevancia para ser el artista que es ahora.



Cabe recordar que, con lágrimas en los ojos y ante más de 40.000 personas, el pasado sábado, 3 de mayo de 2025, Maluma le dio las gracias a la ciudad por confiar en él y ayudarlo a convertirse en el artista que siempre soñó ser.

“Desde hace muchísimo tiempo quería esto y hoy por fin se nos dios Bogotá, muchas gracias. Quiero de antemano pedirles una disculpa porque tuvieron que pasar 7 años para volver acá. Oye, Bogotá, no vuelve a suceder, se los prometo. Para mí es una locura, esto parece un sueño estar en El Campín, esto está sould out. Vengo de hacer un show en mi ciudad, Medellín, fue algo muy especial y muy hp. Pero les voy a decir algo, la energía acá está una locura. No existiría Maluma Baby sin Bogotá, esto está claro”, fueron sus palabras ante su público en este tour que llevó a poner la ciudad en el mapa.

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La gira incluirá destinos como Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago, Lima, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat, entre otros.